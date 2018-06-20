Популярно про лікування у Трускавці

Багато людей, їдучи на курорт, мають досить туманне уявлення про санаторний режим, про те, яку ціль потрібно ставити перед собою, про діагностичні та лікувальні процедури, терміни лікування, пріоритети, розподіл часу та інше.

Дехто вважає, що достатньо приїхати на курорт на один тиждень, попити цілющої водички і то чим побільше, і повернешся здоровим та повним енергії. А інші думають, що поїхавши один раз на курорт, більше туди їхати не потрібно. Бо якщо допомогло – то навіщо їхати, а якщо не допомогло, то тим більше їхати нема сенсу.

Багато наукових публікацій про лікування тих чи інших захворювань на курортах є заскладними для простого розуміння факту, що ж таке курорт і які його лікувальні фактори. Тож сьогодні ми в популярній формі постараємося дати відповіді потенційним відвідувачам курорту Трускавець на ряд важливих запитань.

Спілкуємося з керівником діагностично-лікувального центру готельно-курортного «Карпати», лікарем-урологом Ярославом Грицаком.

- Пане Ярославе, що таке курорт? І які є лікувальні фактори нашого курорту Трускавець?

- Курорт – це місце, де знаходяться установи для лікування, профілактики та відпочинку пацієнтів. На курорті використовуються природні лікувальні фактори, в нашому випадку мінеральні джерела та озокерит. До таких факторів можна віднести і наше чисте гірське повітря, котре має великий позитивний вплив на людей, що прогулюються тихими, затишними, озелененими вуличками нашого міста.

Якщо простіше, то курорт – це не лише санаторії, а загальна аура місця. Діагностика та медичні процедури плюс прийом лікувальних вод плюс прогулянки парком та багато чого ще. Зміна звичного напруженого режиму на легкий, розслаблений, релаксуючий дає позитивні ефекти, які важко переоцінити. Курорт – це зміна обстановки, комплекс лікувальних процедур, аура місця, лікувальні властивості мінеральних вод.

Трускавець – найдавніший курорт в Україні, він функціонує вже майже двісті років, і наші гості цілком справедливо зауважують, що тут інший темп, інший ритм життя, інше сприйняття часу.

Лікувальні фактори є різні, і на курорті їхня дія взаємодоповнюється, підсилюється і дає хороший ефект, якого, на жаль, пацієнт вдома не може осягнути.

Курорт відрізняється від простої відпочинкової зони тим, що тут допомога хворим різного профілю надається під пильним наглядом висококваліфікованих вузькопрофільних спеціалістів, проте не в лікарняних закладах, а саме в закладах оздоровчо-рекреаційного характеру.

Трускавець є найвідомішим бальнеологічним курортом України, ефективність лікування на якому визнають далеко за межами нашої держави. Свідченням цьому є велика кількість іноземців, котрі відвідують Трускавець.

- Основний профіль Трускавця – це хвороби сечостатевої сфери. Які ще захворювання успішно в нас лікують, і чому варто сюди їхати не тільки для лікування, а й для профілактики тих чи інших хвороб?

- Звичайно, сечостатева система посідає перше місце по ефективності впливу нашої «Нафтусі», зокрема це стосується сечокам`яної хвороби. Пісок починає виходити з нирок вже після декількох днів прийому «Нафтусі», що служить профілактикою утворення каменів у нирках.

Але окрім сечостатевої системи в нас успішно лікують багато інших захворювань. Хочеться зокрема відзначити сильний вплив трускавецьких мінеральних вод на покращення метаболізму (обміну речовин). Пацієнти з цукровим діабетом, подагрою, ожирінням, синдромом хронічної втоми, ослабленим імунітетом мають унікальну можливість значно покращити своє здоров`я та попередити можливі ускладнення.

Хороший ефект спостерігається і при захворюваннях гепатобіліарної системи – у пацієнтів з дискінезією жовчовивідних шляхів, жировою дистрофією печінки чи хронічними гепатитами.

В цьому році у нас запущено програму похудіння та детоксикації організму, яка дає хороші результати.

Хочу окремо виділити напрямок по лікуванні захворювань хребта та суглобів. Маючи на озброєнні потужну лікувальну базу та висококваліфікованих спеціалістів, досягаємо дуже хороших результатів у лікуванні захворювань опорно-рухового апарату (остеохондроз хребта, ускладнення від протрузій та гриж, артрити, артози, міозити)

Перелік захворювань, з якими варто їхати на лікування саме до Трускавця, досить обширний, і про кожне з них та про лікувальну дію «Нафтусі» та інших мінеральних джерел, про медичні процедури та інші лікувальні фактори, можна говорити дуже довго. Рекомендую завітати на офіційний сайт готельно-курортного комплексу «Карпати», а конкретно на розділ «Лікування», і там Ви можете знайти вичерпну інформацію по цьому питанні (посилання: https://san-karpaty.com/likuvannya-u-truskavtsi/).

- Лікарі наголошують на тому, що ефективне лікування багатьох захворювань у Трускавці можливе при перебуванні відпочивальника протягом 14 днів (не менше). Чому саме два тижні є тим терміном, на який слід планувати оздоровлення у Трускавці?

- Рекомендоване перебування не менше 14 днів обґрунтоване на основі багатьох наукових робіт та клініко-біохімічних досліджень. Цей процес можна прирівняти до прийому медикаментозних препаратів, які назначаються на певний термін для отримання бажаного лікувального ефекту. У нашому випадку такий бажаний лікувальний ефект можна отримати на 18-22 день прийому трускавецьких мінеральних вод.

Звісно, є пацієнти, які приїжджають на тиждень чи десять днів, і вони також відчувають позитивний ефект від прийому «Нафтусі» та отриманих в нас лікувальних процедур. Проте вони самі розуміють, що не можна за такий короткий відрізок часу осягнути належного результату. Тому наполегливо раджу їхати на лікування до Трускавця на термін не менше двох тижнів.

- Обравши для оздоровлення той чи інший санаторій, відпочивальник отримує певний пакет діагностичних та лікувальних процедур. Розкажіть, будь ласка, який це пакет в ГКК «Карпати» і що ще пацієнт може отримати в оздоровниці за додаткову плату?

- До базових процедур відносяться: прийом мінеральних вод (маємо власний бювет), де воду поновлюють тричі на день, консультації вузько профільних спеціалістів (уролог, терапевт, гінеколог, невропатолог, ендокринолог, кардіолог, стоматолог, проктолог, дерматолог), загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ, ректороманоскопія, мінерально-перлинні ванни, вихрові ванни для ніг, озокеритолікування, механічний масаж, інгаляторій, великий спектр фізіотерапевтичних процедур, дуоденальне зондування, лікувальна фізкультура, кишкові зрошення, мікроклізми, киснева пінка, фіточай. Також у вартість путівки входять і СПА-процедури (басейн, сауна, тренажерний зал). Ну і, звісно, проживання та триразове харчування за системою «шведський стіл».

За додаткову плату є можливість комплексного обстеження організму, адже маємо свою клініко-біохімічну та бактеріологічну лабораторію. Також у нас можна пройти ультразвукову діагностику всього організму: всі внутрішні органи, серце, судини та суглоби.

При потребі пацієнт, не виходячи за межі нашого готельно-курортного комплексу, може отримати і консультації отоларинголога, психолога, офтальмолога, дієтолога, гастроентеролога, вертебролога, ортопеда-травматолога.

Є в «Карпатах» і відділення відновного лікування хребта і суглобів, де можна отримати лікувальний масаж з мануальною терапією, дозовану витяжку хребта, ударно-хвильову терапію, лазеротерапію, карбокситерапію, плазмоліфтинг, мезотерапію та інші процедури.

В лікувальну базу входять також спелеотерапія, пресотерапія, озонотерапія, рефлексотерапія, сухі вуглекислі ванни, які широко застосовують при порушеннях серцево-судинної системи та цукровому діабеті.

- Доба складається з 24 годин. Як ефективно розподілити час відпочивальнику? Скільки годин потрібно приділити для медицини, скільки для прогулянок чи екскурсій, а скільки для розваг?

- Якщо людина приїхала дійсно пролікуватися, то в адекватному лікарському назначенні буде багато загальнооздоровчих процедур і не менше тих, до яких є прямі покази. Таке назначення займе 6-7 годин, після яких треба відпочити. Перед вечерею завжди рекомендую плавання зі щоденним дозованим збільшенням відстані, яку потрібно проплисти.

Прогулянки, безперечно, корисні, тим більше на такому чудовому свіжому та чистому повітрі як в Трускавці. Особливо, якщо це прогулянка до бювету по воду, адже є твердження, що під час ходьби вода швидше засвоюється і пришвидшується метаболізм.

Екскурсії та розваги варто планувати на вихідні від лікувального процесу дні – в нас це неділя. Маючи таку природу і стільки видатних місцин, це потрібно робити обов’язково, щоб отримати позитивні враження від культурного та духовного відпочинку, набратися енергії.

В «Карпатах» чітко продумана концепція комплексного оздоровлення, так що в нас окрім великої кількості діагностичних та лікувальних процедур є можливість насолоджуватися гарними краєвидами озера, прогулятися ландшафтним парком, підібраною для різного віку та різних уподобань культурною програмою.

- Є відпочивальники, які повертаються в «Карпати» 20-25 років поспіль, є такі, що кожного року приїжджають сюди двічі на рік. Вони повертаються тому, що їх недолікували, чи тому, що бажаний ефект потрібно закріплювати, чи з якоїсь іншої причини? І ще одне – чи бувають випадки, коли відпочивальнику не допомагає лікування у Трускавці, а якщо так, то в чому причина?

- Приїжджають однозначно для закріплення ефекту, або ж за індивідуальними потребами організму у «Нафтусі». Маю декількох таких пацієнтів, в яких дуже швидко утворюються конкременти в нирках, і вони змушені їздити сюди двічі на рік просто для того, щоб цей процес зупиняти.

В моїй практиці за шість років було всього два пацієнти, яким не підійшло санаторне лікування. В першому випадку це була індивідуальна непереносимість «Нафтусі», а в другому – запущена стадія захворювання, де покращення можна отримати тільки після відповідного оперативного втручання. Тож щоб до цього справа не дійшла, варто все-таки частіше звертати увагу на своє здоров`я і їздити в Трускавець – хто для профілактики, а хто для лікування тих чи інших захворювань на початкових стадіях. Як кажуть, щоб потім не було запізно.

Нас в медичному університеті вчили: «Краще попередити, ніж лікувати». Це золоті слова, які прошу кожного взяти на озброєння. Тому приїжджайте на оздоровлення до Трускавця!

Спілкувався Володимир Ключак

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