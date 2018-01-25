Популяризуємо Трускавець в Литві

By  | 29.01.2018 | Filed under: Новини

26-28 січня в столиці Литви Вільнюсі проходила Міжнародна туристична виставка «Adventure-2018». Участь у виставці взяла й делегація з курортного Трускавця, а саме представники готельно-курортного комплексу «Карпати». Хоча проблемним є сполучення Трускавця з країнами Балтії (відсутність прямих авіасполучень зі Львовом), проте зацікавленість нашим курортом у громадян цих країн є значною. Над вирішенням цього та інших логістичних питань працює Посольство України в Литовській Республіці.

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