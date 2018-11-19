Послуги онлайн: що варто знати

Міністерством юстиції України у сфері державної реєстрації запроваджено послуги, які можна отримати в електронній формі.

Що таке електронна послуга? Це адміністративна або інша публічна послуга, що надається громадянину або юридичній особі в електронній формі, роз`яснив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень.

Важливо: громадянин має змогу отримати послугу від держави без особистого відвідування органів влади.

Е-послуги надаються через Інтернет, тож вони доступні з дому чи офісу 24 години на добу та сім днів на тиждень. Таким чином, вони є зручнішими та швидшими за особисті візити та мінімізують ризики корупції.

В електронній системі Міністерства можна отримати відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зокрема:

- отримати інформаційну довідку, перевірити документи, видані Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;

- попередньо подати заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також знайти та переглянути інформацію про стан розгляду заяви або запиту, що були подані державному реєстратору у паперовому вигляді;

- поставити об’єкт нерухомого майна на контроль.

Тарас Грень наголосив на тому, що ще однією електронною послугою Міністерства юстиції у сфері державної реєстрації є можливість:

- подачі безкоштовного запиту на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- отримання електронної виписки (довідки, витягу);

- пошук запитів (витяги, виписки, довідки);

- подачі заяви для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Також у Державному реєстрі друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності можна здійснити пошук друкованих засобів масової інформації, пошук громадських формувань та пошук громадських об’єднань.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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