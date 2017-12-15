Потерпімо ще трішечки

By  | 15.12.2017 | Filed under: Новини

До завершення 2017 року Трускавець матиме нову лінію енергопостачання. Про це інформує інформаційний відділ Трускавецької міської ради з посиланням на ПрАТ «Львівобленерго».

Перебої з електропостачанням, які останнім часом почастішали у Трускавці (сьогодні теж були проблеми в ряді мікрорайонів), пов’язані з будівництвом нової лінії ЛЕП-35, яку проводять замість зруйнованої через провалля поблизу Стебника.

Відтак основну лінію місто отримає вже до кінця грудня, що дасть можливість уникнути проблем із перенавантаженням резервних мереж та забезпечить безперебійне постачання електроенергії.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №78969 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    15.12.2017 | 11:09

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Запрошуємо на роботу молодших медичних сестер
    12.12.2017 | 16:04

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу молодших медичних сестер. Тел. (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеАфіша відкриття Різдвяної ялинки (0)Програма святкування Новорічно-Різдвяних свят у Трускавці (афіша) (0)Запрошує Святий Миколай (0)Запрошуємо на Андріївські вечорниці (1)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви