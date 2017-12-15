Потерпімо ще трішечки

До завершення 2017 року Трускавець матиме нову лінію енергопостачання. Про це інформує інформаційний відділ Трускавецької міської ради з посиланням на ПрАТ «Львівобленерго».

Перебої з електропостачанням, які останнім часом почастішали у Трускавці (сьогодні теж були проблеми в ряді мікрорайонів), пов’язані з будівництвом нової лінії ЛЕП-35, яку проводять замість зруйнованої через провалля поблизу Стебника.

Відтак основну лінію місто отримає вже до кінця грудня, що дасть можливість уникнути проблем із перенавантаженням резервних мереж та забезпечить безперебійне постачання електроенергії.

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