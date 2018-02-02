Потрібна допомога – ще один ривок!

By  | 02.02.2018 | Filed under: Новини

Родина дрогобичанки Вікторії Коцюби, котра потребує складної операції, тривалий час збирала кошти. Радісна новина – необхідна сума коштів у розмірі 29 000 євро на операцію в клініці міста Палермо (Італія) зібрана. Нелегко вдалося зібрати ці гроші – 15 тисяч євро зібрали з миру по нитці, 10 тисяч євро виділив Німецький благодійний фонд, а 4 тисячі євро родина позичила.

Однак за попередніми оцінками потрібно ще орієнтовно 10 000 євро на дорогу та проживання у післяопераційний період у м. Палермо (порада клініки – 2 тижні). Ці витрати не передбачені кошторисом.

Тобто, залишився ще один ривок, щоб мрія дівчини Вікторії та її родини здійснилася.

Номер карткового рахунку в Приватбанку 4149497857276010 – отримувач Коцюба Оксана Ярославівна (мама Вікторії Коцюби).

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