Потрійне ДТП поблизу Стебника

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 квітня близько 21.00 на автодорозі неподалік міста Стебник. Зіткнулись автомобілі «Мерседес», яким керував 28-річний мешканець Дрогобича, «Тойота», за кермом якого перебував 45-річний мешканець Стебника та «Лексус» під керуванням 33-річного мешканця Трускавця. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій «Тойоти». Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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