В Страсний четвер, справжній і той єдиний та неповторний Страсний четвер понад 2 тисячі років тому сталося кілька подій. Тайна Вечеря і встановлення священства. Молитва в Гетсиманському саду. Схоплення Ісуса. Відрубання св. Петром вуха рабові первосвященика і чуд уздоровлення. Суд у Кайяфи. Трикратне зречення Петра.

Але одна подія з усієї палітри знакових явищ Страсного четверга є промовистою. Це поцілунок Юди.

В Страсний четвер 25 квітня 2019 року на сесії Трускавецької міської ради було гаряче. Три години від 10.00 до 13.00 кипіли пристрасті, вирували емоції, лилися слова, сипалися аргументи та контраргументи, точилися баталії, червоніли обличчя і тремтіли губи. Три години. Тут не було молитов і відрубування вух, зате були юди, і то не один.

Ця позачергова сесія була однією з небагатьох, коли не було запитів чи звернень. Затвердження порядку денного після невдалої спроби депутатів Андрія Кісака та Романа Бучковича домогтися перенесення питань, внесло ясність хто підтримує чинного мера. А хто підтримує мера, той змушений діяти так, як він хоче.

За затвердження порядку денного проголосувало 18 депутатів: 3 з «Самопомочі» (Віра Сазонова, Олена Савченко, Олег Карпин), 3 зі «Свободи» (Юрій Наконечний, Богдан Габшій, Руслан Пристай), 2 з «Батьківщини» (Михайло Малащак та Наталія Пономаренко), 4 з «Громадянської позиції» (Тарас Матолич, Андрій Степаненко, Ігор Стасик та Іван Герльовський), 2 з БПП «Солідарність» (Анатолій Стародуб та Михайло Кіселичник), 1 з УКРОПу (Іванна Кенц-Березюк), 1 з «Народного контролю» (Руслан Цехмейстер), 1 позафракційний (Микола Сеньків), і міський голова Андрій Кульчинський. Затвердження порядку денного стало першим кроком до розгляду і прийняття рішення про входження Трускавецької міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води».

Були депутати, які не голосували за цей порядок денний, а згодом не підтримали проект рішення. Це Василь Тимчишак, Андрій Кісак, Мирослав Мицько, Юрій Яворський, Роман Бучкович. Відсутніми на сесії були (що теж має значення) такі депутати: Андрій Остапчук, Святослав Грабовський, Зоряна Домбровська, Василь Вовчанський.

Арифметика проста: 18+5+4=27 (26 депутатів + міський голова).

«За» входження Трускавецької міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» проголосувало за основу і в цілому 16. Дехто з названих вище 18 втік чи змушений був передчасно піти з сесії. Кожен, хто подав свій голос «за», мав ті чи інші причини голосувати саме так. Як і ті, хто утримався, був проти чи не брав участі в голосуванні.

В цілому за це рішення проголосували: Габшій, Герльовський, Карпин, Кенц-Березюк, Кіселичник, Малащак, Наконечний, Пономаренко, Савченко, Сазонова, Сеньків, Стародуб, Стасик, Степаненко, Цехмейстер, Кульчинський.

Важливо знати одне – кожен з правом голосу на сесії ТМР прийняв рішення ще до початку цього засідання. Хтось вчора, хтось тиждень тому, хтось ще раніше. В різних людей були різні мотивації.

Майже три години слів були пустою тратою часу. Плакати з різними написами та закликами не голосувати не подіяли, бо й не могли подіяти. Виступи і депутатів, і міського голови, і громадських активістів, і представників ПрАТ «Трускавецькурорт» навіть не варто описувати. Бо жоден з них не мав значення для остаточного результату голосування. Він був відомий наперед, адже в Андрія Кульчинського була забезпечена підтримка в 14 голосів із невеличким запасом. Він спрацював добре, як і запланував, і почувався на цій сесії доволі спокійно. Він знав, чим закінчиться ця сесія.

Юда теж знав, чим закінчиться видання Ісуса. Він у Гетсиманському саду підійшов до Спасителя і сказав: «Вітаю, Учителю!». Сказав так до Того, хто зробив його кимось, хто ввів його в історію та в Біблію. Юда поцілував Ісуса, але це не був щирий поцілунок, це був знак воїнам, який вказував на жертву, вказував, кого потрібно схопити.

Юда спочатку теж дуже добре все розрахував. Можливо, старші синагоги розповіли йому, що в юридичному плані немає жодних ризиків, адже він робить добро для всього народу і все це згідно Писання, все це згідно чинного законодавства, прописаного у Торі.

Юда не боявся фінансових ризиків, навпаки, він отримав чистого прибутку аж 30 срібняків.

Юда знав, що в законний спосіб обрані старші народу дають йому своє високе покровительство і що шоколадка в 30 срібняків – це тільки початок його дороги процвітання.

Але він помилився. Юда прорахувався. Його поцілунок став початком його кінця.

Чим закінчив Юда? Віднісши гроші до синагоги (бо дуже вже мучила совість, що продав Учителя), він з жахом помітив, що ці гроші не хочуть там брати назад. Бо це гроші зради, гроші крові.

Юда повісився. Він завершив не лише якусь політичну чи суспільну кар`єру, він завершив свій життєвий шлях. Він не прорахував, що його поцілунок – це його падіння у пропасть, у безодню. Він програв.

14 чи 16 голосів було «за» рішення входження Трускавецької міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» – це не так важливо. Як і не важливо, що з 18 депутатів, котрі дали старт розгляду питання на сесії, до її кінця залишилися не всі.

Неправильно було б обзивати юдами депутатів чи самого нашого улюбленого міського голову. Неправильно було б шукати юд серед тих, хто виступав. Неправильно було б вішати ярлики чи вийти із сесійного зали, не роблячи висновків.

Неправильно було б чекати, що протягом одного дня буде поцілунок Юди, Хресна Дорога, смерть, Воскресіння, Вознесіння та Зіслання Святого Духа.

І так само неправильно думати, що входження Трускавецької міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» – це катастрофа чи панацея.

Ніби все в цьому світі відносно, але є і абсолютні речі. Честь або є, або її немає. Совість або говорить, або вона притлумлена смаком влади чи грошей. Проте ні влада, ні гроші не вічні. В одних забереться, іншим віддасться.

Сесія Трускавецької міської ради розглянула тільки одне-єдине питання. Земельні питання, в яких зацікавлений ПрАТ «Трускавецькурорт», розглянуть на черговій сесії. Коли вона буде – невідомо. Та це не так і важливо. Важливо пам`ятати, що за кожен свій вчинок (і за голосування в тому числі) прийдеться відповідати. Інше питання коли, перед ким і як.

Володимир Ключак

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