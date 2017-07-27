Повідомлення про скоєний злочин

Генеральному прокурору України п. Луценку Ю.В., 01011, м. Київ, вул. Різницька 13/15

Копії:

Голові Служби безпеки України п. Грицаку В.С., 01601 м. Київ 1, вул. Малопідвальна, 16

Міністру внутрішніх справ України п. Авакову А.Б., 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

Голові Національної поліції України Князєву С.М., 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

Заява

Спостерігаючи за справедливими притягненнями до кримінальної відповідальності генеральною прокуратурою України за корупційні діяння депутатів Верховної ради України та високопосадовців, ми не можемо змиритися з кричущими фактами корупційних зловживань чиновників місцевого самоврядування.

У м. Трускавці Львівської області зареєстрована консалтингова фірма ТзОВ «ПІК». Абревіатура ПІК розшифровуєтсья від перших літер прізвищ Пілько, Іванишин, Козир. Жодною консалтинговою діяльністю це підприємство не займалося, мета його створення полягала в іншому. В 2006 році на міського голову м. Трускавця без успіху «просували» І. Пілька. У 2010 році міським головою м. Трускавця був обраний Руслан Козир, а від новоствореної політичної партії по списку вдалося пройти депутатом до Львівської обласної ради Іванишину Петру Кириловичу.

П. Іванишин є колишнім секретарем Бориславської міської комсомольської організації, з рахунків якої безслідно зникли грошові кошти, він являється засновником ТзОВ «Альфа», що торгує алкогольними напоями та серед мешканців Трускавця має погану славу, адже декілька разів проти його підприємства відкривали кримінальні справи за торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями, були факти отруєння покупців, у зв’язку із вживанням купленої у Трускавецькому магазині ТзОВ «Альфа» фальсифікованої горілки. Завдяки київським протеже кримінальні справи закривалися.

З обранням на міського голову м. Трускавця у 2010 році Руслана Козира члени цієї групи активізували незаконну діяльність в особистих корисних інтересах.

Маючи підтримку правлячої політичної сили та міського голови Руслана Козира, користуючись статусом депутата Львівської обласної ради, П.Іванишин п. 66. рішення Трускавецької міської ради за № 234 від 21.12.2011 року отримує дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою на умовах оренди загальною площею 0,2617 га по вул. Помірецька, для будівництва і обслуговування готелю курортного типу, за рахунок земель, що перебувають в користуванні у Товариства з обмеженою відповідальністю «Богдан». Рішенням Трускавецької міської ради за № 267 від 09.02.2012 року п.2. припиняється дія договору оренди земельної ділянки, укладеного між Трускавецькою міською радою та ТОВ «Богдан» на земельну ділянку площею 0,2617 га по вул. Помірецькій, у зв’язку із зміною власника об’єкту нерухомого майна та дану ділянку зараховано до земель запасу міської ради. П.3. цього ж рішення Іванишину П.К. затверджено технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку по вул.. Помірецькій. Пунктом 3.1. даного Рішення Іванишину П.К. надано у користування на умовах оренди терміном на 5 років земельну ділянку площею 0,2617 га по вул. Помірецькій для будівництва та обслуговування готелю курортного типу із земель запасу міської ради (землі житлової та громадської забудови). Згідно законодавства цільове призначення земельної ділянки передбачає сплату орендної плати при оренді ділянки або сплату податку до міського бюджету при переході земельної ділянки у власність.

Пунктом 3 рішення Трускавецької міської ради за № 332 від 31.05.2012 року, підписаним Р. Козирем, дається дозвіл Іванишину Петру Кириловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення земельної ділянки по вул. Помірецька, площею 0,1000 га із «будівництва та обслуговування готелю курортного типу» на «будівництво та обслуговування житлового будинку» з подальшою передачею у власність, за рахунок земель, що перебувають в оренді Іванишина П.К. (землі житлової та громадської забудови).

Пунктом 4 цього ж рішення надається дозвіл Іванишину П.К. на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення земельної ділянки по вул. Помірецька, площею 0,1200 га. із «будівництва та обслуговування готелю курортного типу» на «ведення садівництва» з подальшою передачею у власність, за рахунок земель, що перебувають у оренді Іванишина П.К. (землі житлової та громадської забудови).

Пунктом 5 цього ж рішення надається дозвіл Іванишину П.К. на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення земельної ділянки по вул. Помірецька, площею 0,0417 га. із «будівництва та обслуговування готелю курортного типу» на «ведення особистого селянського господарства», з подальшою передачею у власність, за рахунок земель, що перебувають у оренді Іванишина П.К. (землі житлової та громадської забудови).

Проекти землеустрою, передбачені п.п. 3, 4, 5, рішення Трускавецької міської ради за № 332 від 31.05.2012 року уже несуть ознаки майбутньої відсутності надходжень до міського бюджету за новими цільовими призначеннями розділеної на три частини земельної ділянки.

Рішенням Трускавецької міської ради за № 348 від 26.07.2012 року, п. 8, 9, 10, 11 припиняється дія договору оренди земельної ділянки загальною площею 0,2617 га по вул. Помірецькій, укладеного між Трускавецькою міською радою та Іванишиним П.К., та затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок по зміні цільового призначення Іванишину Петру Кириловичу:

0,1000 га «для будівництва і обслуговування житлового будинку»;

0,1200 га «для ведення садівництва»;

0,0417 га « для ведення особистого селянського господарства».

Пунктами 9.1, 10.1, 11.1 даного рішення, ці земельні ділянки надаються депутату Львівської обласної ради Іванишину Петру Кириловичу у власність.

З цього моменту сплата коштів до бюджету міста припиняється.

Згідно статті 39 Земельного кодексу України використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

Згідно частини 1 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану. У частині 9 цієї ж статті сказано, що зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Відповідно до пункту 6 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада. В частині 7 статті 17 цього закону визначено перелік питань, які повинні вирішувати виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, серед яких, зокрема, вказаний обовязок виконкомів повідомляти через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначати порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами; забезпечення попереднього розгляду матеріалів щодо розроблення генерального плану населеного пункту архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня; узгодження проекту генерального плану населеного пункту з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах.

Згідно частини 1 статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

Частиною 2 цієї ж статті зазначено, що затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.

У частині 3 зазначеної статті сказано, що сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи зобов’язані забезпечити:

1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;

2) оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості.

Останнє коригування Генерального плану міста-курорту Трускавець проводилось Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів), обговорювалось і затверджувалось на сесії Трускавецької міської ради у 2009 році.

Земельна ділянка площею 0,2617 га надана Іванишину П.К. по вул.. Помірецькій, а потім розділена на три частини, означена на схемі зонування території міста Трускавця як КВТ – зона обслуговування установ відпочинку і туризму. На картографічному матеріалі коригування генплану міста-курорту Трускавець (генеральний план М 1:5000) надані ділянки Іванишину П.К., розміщені у кварталі – Комплекс «Воротище» (курортні готелі). Цільове призначення ділянок в цьому кварталі під житло, садівництво, особисте сільське господарство – незаконне. Тому порушення законодавства при наданні земельної ділянки Іванишину П.К. очевидні. Також є незаконними дії службовців, які готували земельні матеріали на розгляд сесій міської ради. Про фальшивість підготовки матеріалів, що йдуть у розріз з генеральним планом міста зобов’язаний був знати і тодішній міський голова Р.Козир, який виносив питання на сесії, що приймали рішення, а також підписував ці рішення.

Вимог ст. ст. 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не виконано, громадськість при підготовці вказаних рішень не інформувалась.

По закінченні каденції міського голови Р. Козира сайт міської ради м. Трускавця був зачищений для приховування порушень законодавства, що саме по собі є порушенням законодавства.

В результаті порушень законодавства групою Іванишин – Козир бюджет міста Трускавця недоотримав дев’яносто вісім тисяч гривень станом на липень 2017 року.

Стаття 21 Земельного кодексу України вказує, що порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:

а) визнання недійсними рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;

б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;

в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;

г) притягнення до відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.

Частиною 10 статті 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України визнаються незаконними у судовому порядку.

У зв’язку з вищевикладеним, просимо цю заяву вважати як повідомлення про скоєний злочин, за викладеними даними внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань, відкрити кримінальне провадження та притягнути винних до відповідальності; подати позовну заяву про визнання протиправними та скасування рішень Трускавецької міської ради за №234 від 21.12.2011 року, №267 від 09.02.2012 року, №332 від 31.05.2012 року, №348 від 26.07.2012 року та про визнання недійсними правочинів по передачі у власність Іванишину П.К. вищезазначених земельних ділянок та скасування їх державної реєстрації; стягнення завданих бюджету міста Трускавця збитків у розмірі 98 тисяч гривень із винних осіб Козира Р.Я. та Іванишина П.К.

Додатки:

1. Ксерокопія спецповідомлення про викритий злочин у сфері оподаткування КОЗП №118 від 10.07.2007 року.

2. Копія рішення Трускавецької міської ради за №234 від 21.12.2011 року.

3. Копія рішення Трускавецької міської ради за №267 від 09.02.2012 року.

4. Копія рішення Трускавецької міської ради за №332 від 31.05.2012 року.

5. Копія рішення Трускавецької міської ради за №348 від 26.07.2012 року.

6. Фотокопія генерального плану міста-курорту Трускавця у М 1:5000.

7. Збільшена фотокопія місця розташування земельної ділянки загальною площею 0,2617 га по вул. Помірецька на генеральному плані міста-курорту Трускавця у М 1:5000.

8. Фотокопія схеми зонування території міста Трускавця.

З повагою, представник ГМ «Опора» у м. Трускавці Є.В. Бродзінський

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