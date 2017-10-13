До відзначення світлого й улюбленого українцями празника Покрови Пресвятої Богородиці Трускавецька міська бібліотека запросила трускавчан і гостей міста на святковий вечір, який відбувся в читальному залі бібліотеки. Засобами поезії і музики віддали молитовну шану Покрову Пресвятої Богородиці та вшанували усіх, хто впродовж тисячоліть ніс прапор боротьби за Україну: Українських Січових Стрільців, Українську Повстанську Армію, а також тих, хто і сьогодні кладе на вівтар власне життя – молодь, котра по праву може називатися захисниками Вітчизни.

Вірші, присвячені Матері Божій, декламували учні молодших класів ЗОСШ №1 Артур Касперський, Миколай та Юліан Біласи. Присутні радо вітали гостей заходу – учасників АТО Романа Гарасим`яка і Богдана Роя. Це молоді люди, які брали активну участь у Революції Гідності, і надалі охороняють нашу країну від ворога. Це наша гордість, наша слава.

Завітав до нас і краєзнавець, автор книги «Воскресла Бренів – пам’ять у світи» пан Богдан Гуцило, який поділився згадками про тих, які не шкодували життя заради рідної України, за яку молились і за яку полягли в боях, про те, як йому судилося відродити ту героїчну славу на горі Бренів.

Також прийшли нас привітати вокальна група народного хору «Воля» Народного дому міста Трускавця. Виконання пісні «Україно, молимось за тебе» ще раз нагадало нам про молитву до Заступниці нашої Богородиці за Україну, за її волю, за свободу, за прозріння народу.

Працівниками бібліотеки була підготовлена виставка-інсталяція «Повстанська Покрова».

Всіх вітаємо зі святом. З нами Бог і Україна. Нехай мир і злагода запанують у нашому спільному домі!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

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