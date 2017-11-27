Позашкільну освіту чекають скорочення

Позашкільну освіту чекає оптимізація – про це 27 листопада під час щотижневої наради у Трускавецькій міській раді поінформував мер Трускавця Андрій Кульчинський, коментуючи перебіг обласної селекторної наради.

«Потрібно зробити відповідні дії, щоб статистів не утримувати на бюджетних плечах», зазначив міський голова і доручив начальнику відділу освіти ТМР проаналізувати ситуацію з позашкільною освітою у Трускавці.

Нагадаємо, що у Трускавці діють два позашкільні заклади освіти – Будинок учнівської творчості та дитячо-юнацький спортивний клуб «Спортовець».

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