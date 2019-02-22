До 75-ї річниці початку примусового виселення українців 20 лютого в Трускавецькій центральній міській бібліотеці відбулася презентація книжкової виставки «Позбавлені рідного дому».

Масове примусове переселення корінних українців – одна з найтрагічніших сторінок в історії нашого народу. Більше півмільйона нації назавжди покинуло свою землю, майно, могили пращурів. Виселення українців зі своїх етнічних земель почалося 1944 р. Тоді між урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення було підписано угоду про «взаємний обмін населення» українського – з території Польщі до УРСР і польського – з території України до Польщі.

Важко знайти на світовій мапі країну, де б ви не зустріли громадян українського походження. Українці є однією з найчисельніших національних діаспор.

Величезний масив літератури на тему депортації українського населення з їхніх рідних земель презентувала відвідувачам провідний бібліотекар читального залу Ореста Касперська. Вона розповіла про велике насильницьке виселення українців. Представила з присутніми тритомник «Депортації. Західні землі України кінця 30-х поч.50-рр.: Документи, матеріали, спогади», у якому публікуються документи, спогади та інші матеріали про репресії та депортаційні акції періоду Другої світової війни та в ході встановлення в Західній Україні тоталітарного режиму. Автори спогадів – різні за віком, освітою, професією, але всіх їх об’єднувало нестерпне бажання відтворити якомога найправдивішу картину побаченого і пережитого, передати біль і тугу за рідним краєм. Щемливою нотою відізвався в серцях присутніх розділ літератури «Під голим небом Сибіру», і пригадав рідних ,які ще до сьогодні поневіряються на чужині.

Сьогодні про це мало хто хоче згадувати, не вигідно ворушити минуле…

Революція Гідності була нашою боротьбою за правду і за наші права. Ми маємо знати іі і і пам’ятати, щоб трагедія не повторилася знову.

Підготувала Ореста Касперська, бібліотекар Трускавецької ЦБС

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