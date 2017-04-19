Пожежна безпека у період відзначення травневих свят!

За декілька днів на нас чекають довго очікувані вихідні дні, а саме травневі свята. Всі жителі міста та відпочиваючі з задоволенням поїдуть на природу для відпочинку. Але слід пам’ятати, що байдужість та безвідповідальність любителів відпочинку на природі нерідко призводить до лісових пожеж, які завдають значної шкоди лісу та довкіллю загалом. Подібні дії призводять до забруднення навколишнього середовища, а вогонь може перекинутись на лісосмуги та присадибні території. За декілька годин неконтрольована пожежа може знищити цілі лісові масиви, які росли десятками років, а про збитки годі й казати – лік може йти на мільйони. Величезної шкоди пожежі завдають фауні – гинуть птахи та звірі.

У зв’язку з цим Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області звертає увагу громадян на необхідність суворого дотримання правил перебування в лісових масивах.

Шановні громадяни, щоб уникнути лісових пожеж, неухильно дотримуйтесь наступних правил:

– не розводьте багать у лісі, окрім призначених для вогнищ місць;

– намагайтесь не палити в лісі, не кидайте недопалки на землю, особливо там, де наявна суха підстилка;

– ні в якому разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового фонду, на землях природно-заповідного фонду, та на господарських землях, які знаходяться поруч із лісом;

– не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;

– по закінченню відпочинку приберіть після себе побутові відходи.

Що робити в разі виникнення пожежі в екосистемах

– не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;

– з небезпечної зони, до якої наближається полум`я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму поширення вогню;

– якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або прикрийте ніс та рот мокрим одягом;

– будьте обережні в місцях загоряння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;

– особливо будьте обережні у місцях торф`яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

Якщо ви помітили загоряння у екосистемах – одразу зателефонуйте до Служби порятунку «101».

Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує ваші шанси не потрапити у надзвичайну подію та зберегти своє життя і здоров’я!

Не зайвим буде нагадати, що відповідно до законодавства, правила пожежної безпеки в лісах України є обов’язковими для виконання всіма громадянами, які з будь-яких причин перебувають у лісі. А порушення вимог пожежної небезпеки в лісах тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків.

Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області

Трускавецький вісник

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