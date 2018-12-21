Пожежники тричі виїжджали на вулицю Стебницьку

Протягом тижня працівники Трускавецького міського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій тричі здійснювали виїзди на вулицю Стебницьку. Про це 2 січня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив представник Трускавецького МВ ДСНС України у Львівській області.

Перший виїзд мав місце у четвер, 27 грудня – на Стебницькій, 88 дитина розбила термометр, тож треба було позбирати ртуть. Другий виїзд припав на суботу, 29 грудня – в одній з квартир на Стебницькій, 70 підгоріла їжа, а сусіди подумали, що пожежа, і викликали пожежників. На Новий Рік 1 січня спрацювала автоматична пожежна сигналізація в магазині секонд-хенду на Стебницькій, 72 (давній маг. «Технолюкс») – цей виклик теж був хибним.

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