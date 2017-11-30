ПрАТ «Трускавецькурорт» намагається залякати Лева Грицака за активну громадянську позицію

By  | 30.11.2017 | Filed under: Публікації

Генерального директора Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», міського голову Трускавця 2002-2010 років, голову МГО «Рада Старійшин» Лева Грицака та інших активістів, які виступили проти свавілля ПрАТ «Трускавецькурорт», намагаються залякати. Про це повідомив сам Лев на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Пояснюючи свою відсутність на зборах по розгляду програми розвитку Трускавця, Лев повідомив, що в цей час знаходився в іншому місці – на допиті. Нижче подаємо пряму мову Лева Ярославовича:

«Хочу принести вибачення організаторам зборів громадськості по розгляду проекту програми розвитку Трускавця. Вашим запрошенням не мав можливості скористатися, бо мусів давати свідчення на допиті з приводу звинувачення мене ПрАТ «Трускавецькурорт» у злочині – перешкоджанні господарській діяльності.

Господарська діяльність це чи безгосподарність, що створює загрозу існуванню курорту, покажуть наступні юридичні дії, про які будемо інформувати громаду. Намагання ПрАТу залякати мене і громадських активістів шляхом залучення правоохоронних органів матиме зворотній ефект, піддає більшого ентузіазму. Не вдасться їм і відвернути мій час на протидію незаконним діям ПрАТ.

У вівторок, 5 грудня, відбудеться засідання Президії Ради Старійшин, де будуть впорядковані і сформовані пропозиції до програми розвитку курорту Трускавець. Надіюсь, що ці пропозиції будуть враховані при затвердженні програми. Радує те, що є група небайдужих людей, які прагнуть працювати над розвитком нашого курорту», – зазначає Лев Грицак.

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  • Василь

    Ще один хід-піар від грицака

  • Vasyl Kyrylych

    Тепер у Лева Ярославовича є потужний інструмент – старійшини. Скоро будуть старці. Може навіть з гори Афон, як у Януковича, колишнього партійного шефа.

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