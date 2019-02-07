ПрАТ «Трускавецькурорт» отримав подяку від Державної фіскальної служби

1 лютого очільники Головного управління ДФС у Львівській області Ігор Кондро та Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук під час звітної прес-конференції підвели підсумки роботи фіскальної служби області та митниці за 2018 рік. Разом з громадськістю обговорили проблемні запитання щодо взаємодії ДФС і митниці з бізнесом та інститутами громадянського суспільства. Присутні учасники заходу отримали відповіді на свої багаточисельні запитання, а представники бізнесу – подяки за сумлінно сплачені податки.

Присутні на заході журналісти, представники громадськості області, платники податків дізналися про позитивну динаміку надходжень до державного та місцевих бюджетів Львівської області у минулому році, яка спостерігається протягом останніх років, про чергову реорганізацію фіскальної служби шляхом поділу ДФС України на Державну податкову службу України та Державну митну службу України, про новації щодо використання Електронного кабінету платника податків, що особливо актуально під час кампанії декларування доходів громадян, про митні надходження, результати протидії митним правопорушенням.

Ігор Кондро та Левко Прокіпчук під час нагородження кращих платників податків Львівщини подякували за сумлінну сплату податків та зборів, високий рівень податкової культури, вагомий внесок у наповнення бюджетів усіх рівнів.

Серед нагороджених цьогоріч лідерів є і трускавчани. А точніше, один із найбільших платників податків у місті – ПрАТ «Трускавецькурорт». Подяку колективові за значний вклад у зміцнення фінансової стабільності України, сумлінне виконання громадського обов’язку, високий рівень податкової культури та вагомий внесок у наповнення бюджетів усіх рівнів впродовж 2018 року в офісі головного управління ДФС У Львівській області отримав генеральний директор Товариства Андріан Драновський.

Також читайте