Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника скловиробів найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію:

Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle”

Місце роботи: Ченстохова (Польща)

(Харчова та парфумерна тара)

Посадові обов’язки:

• діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості скляної тари відповідно до технології фірми;

• обслуговування виробничої лінії, а також інших пристроїв на робочому місці;

• візуальна перевірка скловиробу на брак;

• пакування та сортування скляної тари;

• виконання професійних інструкцій на робочому місці;

• дотримання чистоти та порядку на робочому місці;

Вимоги до кандидата:

• наявність актуальної робочої візи до Польщі (мін. 3 місяці);

• володіння польською мовою на базовому рівні (буде додатковим плюсом);

• самостійна організація робочого місця;

• хороший зір, спостережливість;

Пропонуємо:

• офіційне працевлаштування (умова злецення);

• праця в системі позмінно – три зміни (6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00);

• надання допомоги в легалізації побиту на території Польщі;

• медичне страхування;

• допомога з освоєнням на новій посаді;

• можливість розвитку своїх здібностей в в рамках міжнародної групи.

Просимо всіх, хто зацікавився нашою пропозицією роботи надсилати Ваші резюме українською або польською мовою на адресу електронної пошти office@human-hunter.com.ua, або телефонувати безпосередньо за номером +380676508701; +380322530102.

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