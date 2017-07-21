Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle”

By  | 21.07.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника скловиробів найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію:
Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle”
Місце роботи: Ченстохова (Польща)
(Харчова та парфумерна тара)
Посадові обов’язки:
• діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості скляної тари відповідно до технології фірми;
• обслуговування виробничої лінії, а також інших пристроїв на робочому місці;
• візуальна перевірка скловиробу на брак;
• пакування та сортування скляної тари;
• виконання професійних інструкцій на робочому місці;
• дотримання чистоти та порядку на робочому місці;

Вимоги до кандидата:
• наявність актуальної робочої візи до Польщі (мін. 3 місяці);
• володіння польською мовою на базовому рівні (буде додатковим плюсом);
• самостійна організація робочого місця;
• хороший зір, спостережливість;

Пропонуємо:
• офіційне працевлаштування (умова злецення);
• праця в системі позмінно – три зміни (6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00);
• надання допомоги в легалізації побиту на території Польщі;
• медичне страхування;
• допомога з освоєнням на новій посаді;
• можливість розвитку своїх здібностей в в рамках міжнародної групи.

Просимо всіх, хто зацікавився нашою пропозицією роботи надсилати Ваші резюме українською або польською мовою на адресу електронної пошти office@human-hunter.com.ua, або телефонувати безпосередньо за номером +380676508701; +380322530102.

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