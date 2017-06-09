№73686 Працівник на завод в Польщі

Фірма «Human & Hunter», для одного із наших Клієнтів — провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію:
Працівник на автомобільний завод
Місце роботи: Бельсько-Бява (недалеко від Кракова, Польща)
Посадові обов’язки:
• діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості продукту відповідно до технології фірми;
• монтаж деталей;
• візуальна перевірка деталей на брак;
• пакування та сортування деталей;
• виконання професійних інструкцій на робочому місці;
• дотримання чистоти та порядку на робочому місці;
Вимоги до кандидата:
• самостійна організація робочого місця;
• сумлінність та порядність;
Пропонуємо:
• офіційне працевлаштування;
• праця в системі позмінно — три зміни (6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00);
• надання допомоги в легалізації побиту на території Польщі;
• медичне страхування;
• допомога з освоєнням на новій посаді;
Просимо всіх, хто зацікавився нашою пропозицією роботи та відповідає переліченим вимогам, надсилати Ваші резюме українською або польською мовою на адресу електронної пошти office@human-hunter.com.ua, або телефонувати безпосередньо за номерами:
+380676508701, +380322530102.
http://human-hunter.pl
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