№73686 Працівник на завод в Польщі

Фірма «Human & Hunter», для одного із наших Клієнтів — провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію:

Працівник на автомобільний завод

Місце роботи: Бельсько-Бява (недалеко від Кракова, Польща)

Посадові обов’язки:

• діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості продукту відповідно до технології фірми;

• монтаж деталей;

• візуальна перевірка деталей на брак;

• пакування та сортування деталей;

• виконання професійних інструкцій на робочому місці;

• дотримання чистоти та порядку на робочому місці;

Вимоги до кандидата:

• самостійна організація робочого місця;

• сумлінність та порядність;

Пропонуємо:

• офіційне працевлаштування;

• праця в системі позмінно — три зміни (6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00);

• надання допомоги в легалізації побиту на території Польщі;

• медичне страхування;

• допомога з освоєнням на новій посаді;

Просимо всіх, хто зацікавився нашою пропозицією роботи та відповідає переліченим вимогам, надсилати Ваші резюме українською або польською мовою на адресу електронної пошти office@human-hunter.com.ua, або телефонувати безпосередньо за номерами:

+380676508701, +380322530102.

http://human-hunter.pl

Також читайте