Права азербайджанцев в Трускавце обеспечиваются законом

Сегодня, 17 августа, председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов провел официальную встречу с начальником Трускавецкого городского отделения полиция Богданом Собко. Стороны поговорили о защите прав азербайджанцев, обсудили вопросы, актуальные для азербайджанцев, живущих, работающих и отдыхающих в Трускавце. Встреча прошла в кабинете начальника полиции г. Трускавца в теплой дружественной атмосфере.

По словам Богдана Собко, граждане Азербайджана занимают первое место среди иностранцев, посещающих санаторный город Трускавец. «За последний год их число увеличилось до 7 тыс. человек. Полиция Трускавца полностью обеспечивает правопорядок и соблюдения прав отдыхающих», – отметил начальник полиции Трускавца.

В свою очередь Эльмар Мамедов поблагодарил Богдана Собко за обеспечение условий для полноценного отдыха туристов в курортном городе. «В этом городе можно спокойно прогуляться в ночные часы без всяких опасений. И в этом большая заслуга украинской полиции. Отдыхающие из Азербайджана могут быть спокойны, это я говорю на своем примере. Полиция Трускавца обеспечивает безопасность туристов из Азербайджана», – подчеркнул Эльмар Мамедов.

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