№91112 Права споживачів

Пам`ятка про права споживачів: що варто знати
В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» продовжуємо ознайомлювати з правами громадян. На сьогодні говоримо про те, які права має споживач та як людині їх захистити.
ПРАВА ЯКІ МАЄ СПОЖИВАЧ, КОЛИ ПРИДБАВАЄ ТОВАР:
• на належну якість продукції;
• на належне обслуговування;
• на безпечність продукції;
• на відшкодування майнової, моральної шкоди, яка завдана через недоліки придбаного товару;
• на необхідну доступну, своєчасну та достовірну про товар та його виробника.
ОБОВ`ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ:
• надавати детальну інформацію про товар, термін його придатності, властивості товару, порядок гарантійного обслуговування товару;
• видавати споживачу розрахунковий документ(встановленої форми), який підтверджує факт купівлі із позначкою про дату продажу та гарантійний документ.
ПРАВО НА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ДО МАГАЗИНУ:
• якщо товаром не користувались, а початковий вигляд товару збережено, протягом 14 днів після дня купівлі можна подати письмову вимогу про бажання повернути чи обміняти товар разом з розрахунковим документом, який підтверджує факт купівлі товару.
ТОВАРИ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБМІНУ АБО ПОВЕРНЕННЮ:
• лікарські препарати;
• предмети гігієни;
• парфюмерно-косметичні та ювелірні вироби;
• тканини, білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички;
• товари для немовлят та дитячі іграшки.
ПРАВА СПОЖИВАЧА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ПРИ ЇХ ПОРУШЕННІ:
• вимагати у продавця відновлення порушеного права;
• подати скаргу до відповідного територіального підрозділу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів;
• звернутись до суду за місцем проживання,заподіяння шкоди чи виконання договору.
ПАМ`ЯТКА: Ваші права-ваша зброя. Знаючи їх, знатимете як відновити порушене право!
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