Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 №2148-VІІІ з 01.01.2018 року змінено умови визначення права на пенсію за віком.

Так, з 01 січня 2018 року змінено умови визначення права на пенсію за віком.

З 01.01.2018 право на пенсію за віком мають особи після досягнення віку 60 років та за умови наявності відповідного страхового стажу (пенсійний вік жінок змінюється поступово до 60 років у 2021 році). У 2018 році необхідний страховий стаж збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме не менше 35 років.

Якщо особа, яка досягла віку 60 років, не має необхідного страхового стажу (від 25 до 35 років), вона матиме право на призначення такої пенсії після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу:

у 2018 році від 15 до 25 років;

у 2019 році від 16 до 26 років;

у 2020 році від 17 до 27 років;

у 2021 році від 18 до 28 років;

у 2022 році від 19 до 29 років;

у 2023 році від 20 до 30 років;

у 2024 році від 21 до 31 року;

у 2025 році від 22 до 32 років;

у 2026 році від 23 до 33 років;

у 2027 році від 24 до 34 років;

з 2028 року від 25 до 35 років.

У всіх випадках після 01.01.2019, за наявності страхового стажу не менше 15 років, особа матиме право на пенсію у віці 65 років.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії у певному віці, визначається на дату досягнення особою віку 60, 63 або 65 років.

У період з 01.01.2018 по 31.12.2020 особам, які досягли пенсійного віку 60 років та не набули необхідний страховий стаж, за наявності у них не менше 15 років страхового стажу встановлюється державна соціальна допомога непрацездатній особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення з урахуванням майнового стану особи до дати, коли вона набула право на призначення пенсії.

Така допомога виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку. У разі звернення пізніше – пенсія призначається з дня звернення.

Особа, яка має одночасно право на різні види пенсії, за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

Для обчислення пенсії розраховується коефіцієнт страхового стажу, який напряму залежить від кількості відпрацьованих особою місяців.

Страховий стаж розраховується по формулі за статтею 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

Кс= См * Вс / 100% * 12, де:

Кс – коефіцієнт страхового стажу,

См – сума місяців страхового стажу,

Вс – визначена величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

Починаючи з 1 січня 2018 року величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює – 1,0%.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми.

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо особі недостатньо стажу для призначення пенсії, відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” укладається договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 ( на сьогодні – 1638,12 грн. (819,06*2).

При визначенні мінімального розміру пенсії за віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком, до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску (враховується для визначення права на призначення пенсії).

Жінкам, яким призначено дострокову пенсію за віком у віці 55 років, зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем виповнення пенсійного віку і не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Руслана Каніна, начальник Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр)

До теми. Подбай замолоду про забезпечену старість

Одним із головним завдань Пенсійного фонду України є призначення пенсій відповідно до норм чинного законодавства. Але кожна людина, досягаючи пенсійного віку чи стаючи інвалідом розраховує на гідний розмір пенсії.

На сьогоднішній день питання пенсійного забезпечення регламентуються Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, відповідно до якого розмір призначеної пенсії залежить від двох показників: тривалості страхового стажу та розміру одержаної заробітної плати. У рамках Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, змінилась вимога до трудового стажу, тобто того періоду, за який людина, або її роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Мінімальний розмір пенсії за віком буде нараховуватися за наявності відповідного страхового стажу.

Уже з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії матимуть ті, у кого буде 25 років страхового стажу. Надалі він з кожним роком буде збільшуватися на 1 рік. І у 2028 році має сягнути 35 років.

Разом із тим, для людей, у яких страховий стаж становитиме менше 15 років, після досягнення ними 65 років передбачена тимчасова соціальна допомога, розмір якої буде визначатися, виходячи з рівня доходів сім’ї пенсіонера.

Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати “в конвертах” без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, “випадають” із страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

Сьогодні все частіше трапляються ситуації, коли людям за рік роботи зараховується неповний рік страхового стажу. Неоформлений офіційно працівник ризикує залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому.

Таким чином, факт сплати єдиного соціального внеску та в розмірі не менше мінімального має велике значення як для майбутніх так і для нинішніх пенсіонерів!

Оскільки, в умовах пенсійної реформи роль страхового стажу в пенсійному забезпеченні збільшується, тому необхідно подбати змолоду про забезпечену старість!

Руслана Каніна, начальник Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр)

На фото: зустріч начальника Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Руслани Каніної з представниками трудових колективів ТзОВ “Готельно-курортний комплекс ”Карпати” (01.06.2018) та ТзОВ «Санаторій «Шахтар» (13.06.2018).

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