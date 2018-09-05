Правоохоронці повідомили про підозру у вбивстві через необережність

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, слідчими Нацполіції Львівщини повідомлено про підозру 42-річному мешканцю Самбірського району у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч 1 вересня у с. Уріж Дрогобицького району в будинку потерпілого. Під час раптового конфлікту підозрюваний наніс 65-річному знайомому удар скляною чаркою. Після цього завдав ще удар рукою у голову та інші частини тіла. Встановлено, що чоловік діяв умисно, проте не розглядав ймовірності настання смерті особи. Інцидент стався під час спільного розпивання спиртних напоїв.

Потерпілого було доставлено у Дрогобицьку міську лікарню №1, де наступного дня він помер.

Фігуранту Дрогобицький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція вказаної статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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