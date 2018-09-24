Правоохоронці розслідують два факти смертельних ДТП

Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка трапилась цьогоріч, 13 вересня, на автодорозі «Турка-Пісочне», поблизу ресторанного комплексу «Діброва». Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що того дня відбулось зіткнення автомобіля марки «Шевроле Лачетті» під керуванням 42-річного водія (який рухався в напрямку с.Пісочне), із мопедом марки «Хонда Діо», за кермом якого був 39-річний місцевий мешканець (який рухався в зустрічному напрямку та здійснював маневр повороту ліворуч в напрямку до під’їзної дороги ресторанного комплексу). Від отриманих травм водій мопеду загинув на місці пригоди.

За вказаним фактом слідчими місцевого відділу Нацполіції здійснюється досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Крім цього, ще один трагічний інцидент стався цьогоріч, 8 вересня, близько 10 год у Дрогобичі на вул. Трускавецькій. 34-річний водій автомобіля марки «Сітроен Берлінго», рухаючись в напрямку центру міста здійснив наїзд на 60-річного велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці пригоди. Горе-водія затримано в порядку ст. 208 КПК України, а досудове розслідування з аналогічною кваліфікацією, здійснюють слідчі Нацполіції Львівщини.

У обидвох випадках фігурантам загрожує до 8 років ув’язнення та трирічне позбавлення права керувати транспортними засобами.

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