Правоохоронці встановлюють причину смерті пенсіонерки у Стебнику

У Дрогобицький відділ поліції 19 січня о 07.30 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що у місті Стебник, прибувши на виклик, вони виявили у помешканні тіло старенької жінки без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 82-річна місцева мешканка. За попередніми висновками, пенсіонерка померла від удушення чадним димом. Одяг, котрий жінка сушила на обігрівачі почав тліти та спричинив задимлення.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Трускавецький вісник

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