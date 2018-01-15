Правоохоронці викрили факти розкрадання коштів місцевого бюджету

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Дрогобицького відділу поліції та за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури викрили факт розкрадання коштів обласного бюджету, призначених для реконструкції загальноосвітньої школи. Сума збитків склала понад триста тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, впродовж 2016 року підрядною організацією у рамках виконання договору проводилась реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи у Дрогобицькому районі Львівської області.

При цьому керівник підприємства підрядника частину з отриманих коштів, призначених для закупівлі будівельних матеріалів (зокрема металочерепиці, несучих елементів покриття зі сталі та швелерів) привласнив, а необхідні для будівництва матеріали фактично не придбав. У такий спосіб зловмисник привласнив кошти обласного бюджету в сумі 310 тисяч гривень, що підтверджується відповідним висновком будівельно-технічної експертизи.

Окрім того встановлено, що керівник структурного підрозділу обласної ради, який виконував адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням та здійснював технічний нагляд, затвердив акти виконаних робіт із завищеною вартістю, що призвело до безпідставної виплати зазначених бюджетних коштів.

Керівнику підприємства-підрядника повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 (розкрадання у великих розмірах) КК України, а також ч.2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Посадовцю, який здійснював технагляд за роботами повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. За вказані дії передбачене покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами УЗЕ у Львівській області

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