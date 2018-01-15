Правоохоронці викрили рекетира, який полюбляє випити

By  | 16.01.2018 | Filed under: Новини

15 січня до Дрогобицького відділу поліції за допомогою звернувся 25-річний мешканець одного з сіл Турківського району. За словами заявника, візуально знайомий чоловік вимагав у нього гроші, які він йому і віддав. Про це інформує відділ зв’язків з громадськістю Дрогобицького ВП в мережі Фейсбук,

Встановлено, що чоловіки разом розпивали спиртне. Близько 1.30, коли заявник сів у таксі, слідом за ним у машину сів його знайомий і почав вимагати гроші. В результаті зловмисник заволодів коштами у сумі 250 доларів США та 3200 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 25-річний мешканець Дрогобича. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 189 (вимагання) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування.

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