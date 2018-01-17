Правоохоронці викрили стебничанина, причетного до крадіжок з домогосподарств

Працівники Дрогобицького відділу поліції встановили причетність мешканця Стебника до щонайменше двох крадіжок майна у мешканців одного з сіл району. Про це інформує відділ зв’язків з громадськістю Дрогобицького ВП.

У Дрогобицький відділ поліції з заявою про крадіжку звернувся 48-річний мешканець одного з сіл району. За словами заявника, в ніч на 13 січня з горища його будинку було викрадено два алюмінієвих бідони загальною вартістю близько тисячі гривень.

15 січня до поліцейських за допомогою звернулась 52-річна мешканка того ж села. Жінка повідомила, що з її домогосподарства було викрадено два газових балони.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжок причетний 40-річний мешканець міста Стебник. Речові докази у зловмисника поліцейські вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, встановлюється причетність чоловіка до скоєння інших злочинів.

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