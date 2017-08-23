Правоохоронці викрили зловмисника, причетного до низки крадіжок у Дрогобичі та Стебнику

В Дрогобицький відділ поліції 9 серпня звернулася 29-річна жителька міста Стебник. Заявниця повідомила, що на вулиці Чумацькій невідома особа викрала у неї гаманець, в якому знаходились 80 гривень, 20 євро, паспорт громадянина України, кредитні картки та мобільний телефон «Самсунг».

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 42-річний мешканець Стебника.

Під час розслідування з’ясувалося, що чоловік також причетний до крадіжки грошей в сумі 2500 гривень з квартири 62-річної дрогобицької пенсіонерки та кількох велосипедів у Стебнику і Дрогобичі, які були залишені власниками у під’їздах або біля будинків.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ч.2,3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування та перевірка щодо причетності чоловіка до інших кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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