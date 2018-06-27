Правопросвітницький захід в санаторії «Джерело»

25 червня 2018 року в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні дитячого спеціалізованого санаторію «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України головний спеціаліст відділу Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського міського центру з надання безплатної вторинної правової допомоги Мар’яна Шуляк спільно з фахівцями Трускавецької міської філії Львівського обласного центру зайнятості Наталею Серняк та Іриною Антоник провели для дітей, які відпочивають у даному закладі, комплексний правопросвітницький захід.

Фахівці Трускавецької міської філії ЛОЦЗ ознайомили учнівську молодь із затребуваними професіями. Крім того, шляхом профдіагностування, підлітки змогли визначитися з власними здібностями і схильностями до певного виду професійної діяльності.

Спеціаліст бюро в свою чергу провела для школярів лекцію на тему: «Професія юриста – це престижно!». Юрист – це професіонал, який стоїть на сторожі закону. Відмінно розбираючись в правовій документації, він захищає інтереси громадян, які звернулися до нього за допомогою.

Також Мар’яна Шуляк ознайомила учнів ще з однією темою, а саме: «Геть насильство над дітьми» шляхом надання інформації про те, як можна захистити себе, свою гідність і свої права, враховуючи єдність прав і обов’язків.

Принагідно нагадуємо нашим читачам, що до Трускавецького бюро правової допомоги можна звернутися за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів), тел.: (03247) 5-05-30; моб.: 097-181-83-51.

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