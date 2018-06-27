Правопросвітницький захід в санаторії «Джерело»

By  | 29.06.2018 | Filed under: Новини

25 червня 2018 року в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні дитячого спеціалізованого санаторію «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України головний спеціаліст відділу Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського міського центру з надання безплатної вторинної правової допомоги Мар’яна Шуляк спільно з фахівцями Трускавецької міської філії Львівського обласного центру зайнятості Наталею Серняк та Іриною Антоник провели для дітей, які відпочивають у даному закладі, комплексний правопросвітницький захід.

Фахівці Трускавецької міської філії ЛОЦЗ ознайомили учнівську молодь із затребуваними професіями. Крім того, шляхом профдіагностування, підлітки змогли визначитися з власними здібностями і схильностями до певного виду професійної діяльності.

Спеціаліст бюро в свою чергу провела для школярів лекцію на тему: «Професія юриста – це престижно!». Юрист – це професіонал, який стоїть на сторожі закону. Відмінно розбираючись в правовій документації, він захищає інтереси громадян, які звернулися до нього за допомогою.

Також Мар’яна Шуляк ознайомила учнів ще з однією темою, а саме: «Геть насильство над дітьми» шляхом надання інформації про те, як можна захистити себе, свою гідність і свої права, враховуючи єдність прав і обов’язків.

Принагідно нагадуємо нашим читачам, що до Трускавецького бюро правової допомоги можна звернутися за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів), тел.: (03247) 5-05-30; моб.: 097-181-83-51.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №84717 викрадено печатку
    27.06.2018 | 10:45

    У результаті нападу на підприємство, з метою пограбування , було викрадено печатку і штамп ПП Рестхауз.ЕДРПОУ 34119215. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення [...]

  • Трускавець Встановлення та ремонт ГБО
    22.06.2018 | 15:09

    Індивдуальний підхід до кожного клієнта. Намагаємось вирішити навіть найскладніші проблеми Вашого авто. Встановлення та ремонт ГБО Діагностика ГБО Компютерна діагностика Ремонт електропроводки та електричних елементів Дрібний ремонт оптичних систем та елементів салону м. Трускавець вул. Бориславська, “Бориславські гаражі” +38 099 162 8988 +38 097 732 8957 Головна сторінка http://avtospotlv.com.ua/ avtospotlv@gmail.com Також читайтеАрхівний фільм про Трускавець [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви