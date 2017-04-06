Правова допомога для мешканців Медвежі

4 квітня 2017 року заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль та головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання БВПД Христина Лютик за участю депутата Дрогобицької районної ради Михайла Лужецького, секретаря Медвежанської сільської ради Любов Чепіль провели спільний виїзний прийом громадян в приміщенні сільської ради.

Під час прийому мешканці села Медвежа Дрогобицького району отримали юридичні консультації з наступних питань: процедура безкоштовного отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності; порядок державної реєстрації земельної ділянки та права власності на неї; порядок надання доступу до безоплатної вторинної правової допомоги; куди необхідно звернутися громадянинові, у випадку втрати або відсутності оригіналів документів на право власності для оформлення спадщини.

Так, відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження.

Право власності спадкоємця на спадкове майно підлягає захисту в судовому порядку шляхом його визнання також в разі втрати документа, який засвідчує його право власності.

З урахуванням положень ч.1 ст.15 та ст. 392 ЦК власник майна має право пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати документа, який засвідчує його право власності.

Крім того, Галина Кітраль для працівників Медвежанської сільської ради провела інформаційну сесію на тему: «Стандарти якості надання безоплатної первинної правової допомоги».

Також працівники сільської ради отримали буклети «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник».

Нагадуємо, що на Дрогобиччині працюють три бюро правової допомоги, працівники яких надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та вторинну (забезпечують доступ до адвоката) визначеним категоріям осіб.

Окрім того, у бюро відвідувачі зможуть скористатися такою послугою, як доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Бюро знаходяться за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л.Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00 год. (крім святкових і вихідних днів).

Трускавецький вісник

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