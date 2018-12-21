Правова платформа – до Ваших послуг!

Кожна людина, маючи лише доступ до Інтернету, може отримати правову консультацію через довідково-інформаційну платформу WikiLegalAid. Інформаційний ресурс WikiLegalAid знаходиться за адресою www.wiki.legalaid.gov.ua

WikiLegalAid (wiki.legalaid.gov.ua) – інформаційна платформа, що функціонує за принципом Wikipedia. Інформація постійно оновлюється з урахуванням змін законодавства та судової практики. Цією базою можуть користуватись як юристи-практики, студенти-правники, правозахисники, так і пересічні громадяни. Консультації підготовлені так, щоб бути зрозумілими не лише фахівцям, а й людям без юридичної освіти.

У базі правових консультацій міститься більше 1400 консультацій з найактуальніших правових питань, з якими звертаються клієнти до системи БПД (безоплатна правова допомога). Окрім правової інформації, у WikiLegalAid можна побачити не лише посилання на нормативні акти, а й зразки процесуальних документів та посилання на судові рішення.

- Серед правових питань, з якими люди звертаються до фахівців системи безоплатної правової допомоги, є багато однотипних. Скажімо, оформлення спадщини або невиплата аліментів. Наші юристи підготували відповіді з найбільш поширених питань. Тепер кожна людина може зайти у WikiLegalAid та отримати фахові поради з правових питань, – розповів директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.

Доступ до всієї інформації, що міститься в базі, є безкоштовним для користувачів платформи. Єдина умова – наявність Інтернету. Незалежно від того, де знаходиться людина, вона може отримати якісну правову інформацію.

- Платформа WikiLegalAid – це просто, вичерпно, актуально. Це дійсно правнича українська Wikipedia. Її база постійно розширюватиметься з урахуванням звернень клієнтів системи безоплатної правової допомоги, – зазначив Олексій Бонюк.

Спочатку цей ресурс існував як «внутрішній», виключно для працівників системи БПД. За два роки було накопичено багато інформації, яка використовувалась під час консультування клієнтів. Лише цього року надано понад 500 тис. правових консультацій.

За підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» проведено 21 тренінг за участі 420 працівників системи БПД. Вони удосконалювали навички користування базою WikiLegalAid, вчилися створювати нові правові консультації, оновлювати вже розміщену інформацію.

Тепер скористатися базою правових консультацій може кожен охочий. Головна сторінка WikiLegalAid оновлена, стала більш зручною для користувачів. Для отримання інформації треба ввести у вікні пошуку на головній сторінці слово або його корінь. На екрані з’явиться перелік консультацій, що містяться в базі. Знайти необхідну інформацію можна також через структуру категорій WikiLegalAid за галузями права.

Вл. інф.

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