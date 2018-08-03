Правове регулювання земельних відносин

By  | 03.08.2018 | Filed under: Публікації

У нашій рубриці «Правова допомога» продовжуємо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні директор Марія Николаїшин у рамках проекту «Я маю » надасть консультації, які стосуються окремих питань правового регулювання земельних відносин.

- Про що сьогодні наша розмова, пані Маріє?

- Ми поговоримо про те, як здійснити державну реєстрацію земельної ділянки в державному земельному кадастрі. Зазначу, що державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за заявою:

- особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

- власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

- органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

- Куди слід звернутися для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі?

- Для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі необхідно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

- Які документи необхідно подати для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі?

- Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

- заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051;

- оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації);

- електронний документ.

- Скільки часу розглядається така заява?

- Строк розгляду заяви: 14 днів з дня реєстрації заяви. Звертаю увагу читачів, що на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в якому зазначаються відомості, внесені до Поземельної книги, зокрема, кадастровий номер. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

- Скільки коштує державна реєстрація земельної ділянки?

- Державна реєстрація земельної ділянки та видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на її підтвердження здійснюються безоплатно (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 р. № 1217).

***

А ми нагадуємо, що на Дрогобиччині діють відділи Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – бюро правової допомоги. Фахівці приймають за адресою:

- м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70;

- м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64;

- м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.

Марія Бойко

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