Правові ситуації в житті молоді

Юнацька кафедра центральної міської бібліотеки м. Трускавця підготувала для учнів ЗСШ №1 годину правознавства «Правові ситуації». Тема заходу була обрана не випадково. Процес соціалізації молоді надзвичайно складний, тому захід проводився спільно з бюро правової допомоги міста Трускавця. Захід мав на меті не контролювати підлітків при виборі вірних варіантів при певних правових ситуаціях, а допомагати у правильному їх вирішенні. Приклади правових ситуацій, з якими знайомила юрист Мар`яна Шуляк та їх вірні рішення приводили до висновку, що стосунки між людьми базуються на засадах взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємодопомоги та правових норм.

Підготувала Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької ЦБ

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