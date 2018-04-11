Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

В среду, 11 апреля, в Азербайджане проходили внеочередные выборы Президента республики. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 3 млн 959,553 тыс. человек, или 74,5% избирателей. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал 86,09% голосов избирателей. В этом году впервые в истории общенациональных выборов в Азербайджане проведено электронный экзит-пол. Напомним, что Ильхам Алиев имеет огромную поддержку жителей своей страны, он с большим преимуществом побеждал на выборах Президента Азербайджана в 2003, 2008 и 2013 гг.

Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и выразил уверенность, что Азербайджан под руководством такого мудрого и дальновидного руководителя будет развиваться и процветать.

- Азербайджан сделал правильный выбор, избрав Ильхама Гейдаровича Алиева на пост Президента республики. Результат выборов показал, что азербайджанцы полностью поддерживают политику нашего Президента – как внутреннюю, так и внешнюю. Как Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» хочу поздравить господина Президента с этой победой и пожелать ему успехов как в реализации общенациональных дел, так и в сфере внешней политики. Он может рассчитывать на нас и на нашу поддержку, – сказал Эльмар Мамедов.

Також читайте