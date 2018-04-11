Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

By  | 12.04.2018 | Filed under: Акценти

В среду, 11 апреля, в Азербайджане проходили внеочередные выборы Президента республики. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 3 млн 959,553 тыс. человек, или 74,5% избирателей. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал 86,09% голосов избирателей. В этом году впервые в истории общенациональных выборов в Азербайджане проведено электронный экзит-пол. Напомним, что Ильхам Алиев имеет огромную поддержку жителей своей страны, он с большим преимуществом побеждал на выборах Президента Азербайджана в 2003, 2008 и 2013 гг.

Председатель Международного альянса «-Украина» Эльмар Мамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и выразил уверенность, что под руководством такого мудрого и дальновидного руководителя будет развиваться и процветать.

- Азербайджан сделал правильный выбор, избрав Ильхама Гейдаровича Алиева на пост Президента республики. Результат выборов показал, что азербайджанцы полностью поддерживают политику нашего Президента – как внутреннюю, так и внешнюю. Как Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» хочу поздравить господина Президента с этой победой и пожелать ему успехов как в реализации общенациональных дел, так и в сфере внешней политики. Он может рассчитывать на нас и на нашу поддержку, – сказал Эльмар Мамедов.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №82469 WI-FI роутер ASUS WL-520GU
    11.04.2018 | 22:57

    Продам роутер в ідеальному стані, як новий. Все працює чудово, жодного разу не підводив. Характеристики: WAN-порт Ethernet Интерфейсы 4 x LAN порта 10/100 Мбит/с 1 x USB 2.0 порт для принтера Беспроводные возможности 802.11b 802.11g Конструкция антенн Съемные Поддержка протоколов IPsec L2TP PPTP Поддержка IPTV Есть Количество антенн 1 Функции VPN IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through [...]

  • №82373 Швидко збірні будівлі
    11.04.2018 | 09:24

    ТОВ “Проттех” пропонує виготовлення мобільних швидкозбірних конструкцій на каркасній металевій основі. Мало того, що це найдешевший спосіб зведення об’ємних приміщень (до 2000 кв. м), це ще і можливість значно економити на електроенергії. Ми пропонуємо: Виготовлення конструкцій з металу: • Швидко збірні конструкції різноманітного призначення (ангари, склади, автомийки, СТО) • Побутівки, приміщення охорони, • Кіоски, ларьки, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви