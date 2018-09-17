Представники Трускавця взяли участь у форумі на тему сім`ї

Минулого тижня у Львівському національному університеті імені Івана Франка пройшов обласний форум “Українська сім’я: виклики та завдання”, участь в якому взяли і представники Трускавця. Про це 17 вересня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомила директор Трускавецького міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Оксана Костишин. Захід організували з метою об’єднання зусиль науковців, освітян, соціальних працівників, психологів, журналістів, просімейних активістів та волонтерів, а також представників влади задля утвердження інституту традиційної сім’ї, популяризації сімейних цінностей, пошуку ідей та пропозицій для формування національної сімейної політики. Окрім Оксани Костишин від Трускавця у форумі взяли участь начальник управління праці та соціального захисту населення Віра Ільницька та спеціаліст Служби у справах дітей ТМР Олена П`ядухова.

Також на нараді Оксана Костишин розповіла про пророблену в минулому тижні роботу. Триває роздача вживаного одягу сім`ям з низьким рівнем доходів, а також канцтоварів дітям з багатодітних сімей, де є 4 чи більше дітей. А в суботу, 15 вересня, Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при співпраці з піцерією “Дольче Віта” організував майстер-клас з виготовлення піци для 10 дітей учасників АТО.

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