Представники виконавчої служби – переможці всеукраїнського турніру

By  | 28.12.2017 | Filed under: Публікації

У столиці завершився турнір з міні-футболу серед юристів України, який проходив у рамках проекту «Я маю право!». Переможцями змагань стали дебютанти, службовці збірної Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Попередній етап, який відбувся у групових змаганнях, львівські правники завершили на другому місці, поступившись лише майбутньому фіналісту – представникам виконавчої служби Києва. У чвертьфіналі львів’яни декласували чернівчан – 4:1, а в півфіналі івано-франківчан – 4:0. Та не без труднощів дався їм фінальний поєдинок з тими ж киянами, в якому наші хлопці проявили неабияку волю до перемоги і реабілітувалися за поразку в груповому раунді. Поступаючись по ходу матчу 0:1, підлеглі Ярослава Жукровського вирвали перемогу на останніх секундах протистояння – 2:1. Переможний гол провів Назар Федурко.

В номінації «найкращий воротар» відзначено кіпера львів’ян Олександра Тиника.

Відрадно, що у складі переможців були й державні виконавці Дрогобицького міськрайонного відділу державної виконавчої служби Назар Костишин та Назар Федурко на чолі з начальником відділу Володимиром Нагорняком

На фото: переможці турніру (зліва-направо): верхній ряд – Назар Костишин, Назар Федурко, Ігор Бойчук, Григорій Барчишин, Андрій Сеньків, Володимир Зубенко, Володимир Нагорняк, нижній ряд – Ярослав Гірковий, Роман Ожиївський, Олександр Тиник, Тарас Скоп, Ігор Вісьтак.

Орест Хандоняк, фото Ярослава Гіркового

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