Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман разом з міністрами висловив підтримку Роману Ілику

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Міністр освіти і науки Лілія Гриневич та Міністр культури Євген Нищук в офіційному листі висловили підтримку Роману Ілику, кандидату до Верховної Ради у 121 виборчому окрузі. Про це повідомляє прес-служба кандидата.

«Роман Ілик – єдиний кандидат, який буде гідно представляти Дрогобицький виборчий округ у Верховній Раді. Знаємо Романа Ілика як висококласного професіонала і державного управлінця, як справжнього патріота України. Закликаємо виборців округу 121, обрати 21 липня Романа Ілика депутатом Верховної Ради від Дрогобиччини», йдеться у зверненні.

Також читайте