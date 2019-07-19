Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман разом з міністрами висловив підтримку Роману Ілику

By  | 19.07.2019 | Filed under: Новини

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Міністр освіти і науки Лілія Гриневич та Міністр культури Євген Нищук в офіційному листі висловили підтримку Роману Ілику, кандидату до Верховної Ради у 121 виборчому окрузі. Про це повідомляє прес-служба кандидата.

«Роман Ілик – єдиний кандидат, який буде гідно представляти Дрогобицький виборчий округ у Верховній Раді. Знаємо Романа Ілика як висококласного професіонала і державного управлінця, як справжнього патріота України. Закликаємо виборців округу 121, обрати 21 липня Романа Ілика депутатом Верховної Ради від Дрогобиччини», йдеться у зверненні.

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