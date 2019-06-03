Про батьків-вихователів, їхні права та обов’язки розповість директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

- Пані Маріє, розкажіть, будь ласка, хто такі батьки-вихователі?

- Батьки-вихователі – це особи, які заміняють батьків. Вони є законними представниками своїх вихованців і захищають їхні права та інтереси в різних органах державної влади, у тому числі, й судових, як опікуни або піклувальники без спеціальних на те повноважень.

- Які права мають ці особи?

- Батьки-вихователі мають право:

- захищати дитину, її права та інтереси як опікуни або піклувальники без спеціальних на те повноважень;

- на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав батьків дітей-вихованців;

- на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним щодо дітей, які проживали разом з ними та передані на усиновлення;

- на усиновлення дітей, які перебувають на вихованні та утриманні в їхніх сім’ях;

- брати участь у вирішенні органом опіки та піклування питання про управління майном дитини;

- вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;

- вимагати надання їм органами опіки та піклування повної інформації про дитину та її батьків, стан її здоров’я, рівень та особливості розвитку дитини;

- самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.

Цікаво, що набуття статусу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу не може обмежувати громадянських прав цих осіб. Зауважу, що батьк-вихователі не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини.

- Розкажіть про обов`язки батьків-вихователів.

- Батьки-вихователі зобов’язані:

- захищати права та інтереси дітей, бути їхніми представниками в установах і організаціях;

- створити належні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей;

- піклуватися про здоров’я, фізичний, психічний та моральний розвиток, навчання дітей, готувати їх до праці;

- забезпечувати проведення двічі на рік медичного обстеження дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх рекомендації;

- забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням і розвитком дітей у навчально-виховних закладах, підтримувати зв’язки з учителями та вихователями;

- займатися розвитком здібностей дітей, у тому числі залучати їх до занять у позашкільних навчальних закладах;

- не перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними батьками та поверненню дитини в разі поновлення їх у батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках, якщо це не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду;

- співпрацювати з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та соціальними працівниками, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань;

- повідомляти відповідні служби опіки та піклування в разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей.

- До якого часу виконують свої обов`язки батьки-вихователі?

- Батьки-вихователі виконують свої обов’язки стосовно дітей до досягнення ними вісімнадцяти років або до закінчення ними навчання у відповідних закладах навіть у разі їх окремого проживання.

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Інформуємо, що консультація надана у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО». Ми сподіваємося і надалі на співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної праовової допомоги. А наразі нагадуємо, що на Дрогобиччині діють відділи Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – бюро правової допомоги. Фахівці приймають за адресою:

- м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70;

- м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64;

- м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.

Спілкувалася Марія Бойко

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