Про декларування доходів громадян – на «гарячій лінії»

В Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія». На запитання платників відповідала завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Марія Садлівська.

- Власний легковий автомобіль надається в оренду. Чи підлягає отриманий дохід декларуванню?

- У разі надання громадянами у 2016 році власного рухомого майна в оренду (суборенду) особі, яка не є податковим агентом, фізичні особи зобов’язані надати податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкової інспекції за місцем свого проживання та задекларувати отримані доходи.

Отриманий дохід від надання рухомого майна в оренду (суборенду) зазначається фізичною особою – платником податків у рядку 10.3 «Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)» розділу II декларації. Також у цьому рядку – графах 6 і 7 відображаються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Крім цього, у разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 Розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду) декларації. У зазначеному розділі декларації громадянин повинен відобразити відомості про все рухоме майно, що перебуває у його власності станом на кінець звітного 2016 року відповідно до категорії об’єкта рухомого майна.

Кожний об’єкт рухомого майна відображається громадянином у декларації окремо із зазначенням у відповідних графах номера категорії об’єктів; марки, моделі, характеристики рухомого майна; року випуску; відмітки про надання майна в оренду (суборенду).

- Чи має право фізична особа, яка переобладнала автомобіль на газ, на податкову знижку?

- Платник податку має право включити до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених ним у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива (п.п.166.3.7 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

- Чи передбачено випадки, коли платник звільняється від подання декларації про майновий стан і доходи?

- Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

- від податкових агентів, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV ПКУ;

- у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Також платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

- є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

- в інших випадках, визначених розд. IV Кодексу.

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В Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія». На запитання платників відповідала ГДІ сектору податків і зборів з юридичних осіб Лідія Габчак.

- Який розмір ставок єдиного податку для четвертої групи?

- Законом України від 20.12.2016 №1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» у 2017 році визначено нові ставки єдиного податку для четвертої групи залежно від категорії (типу) земель.

Тобто з 1 січня 2017 року ставки для платників єдиного податку четвертої групи змінено наступним чином:

- з 0,81 до 0,95% від бази оподаткування для ріллі, сіножатей і пасовищ;

- із 0,49 до 0,57% для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях;

- із 0,49 до 0,57% для багаторічних насаджень;

- із 0,16 до 0,19% для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях;

- з 5,4 до 6,33% для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди.

- Чи зменшується податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму податку на нерухоме майно, за підсумками 2016 року?

- Пунктом 45 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України визначено, що п.137.6 ст.137 Податкового кодексу (в редакції до 01.01.2017) востаннє застосовується для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками 2016 року.

Оскільки податкова декларація з податку на прибуток розраховується наростаючим підсумком, то в декларації з податку на прибуток за 2016 рік платник має право врахувати суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що нарахована за 2016 рік, але в межах податку на прибуток, визначеного за звітний період.

З 01.01.2017 виключено норму п.137.6 ст.137 Податкового кодексу Україна, яка передбачала зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості.

- Який термін подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з 2016 року?

- Неприбуткові підприємства, установи та організації, що відповідають вимогам, встановленим у п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України та внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за звітний рік подають протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.

- Де на офіційному веб-порталі ДФС можна ознайомитися з Реєстром неприбуткових установ та організацій?

- З Реєстром неприбуткових установ та організацій можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx.

Інформація з реєстрів ДФС оприлюднюється у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника (оновлена версія)» у вкладці «Реєстр неприбуткових організацій та установ» за посиланням: Головна /Електронний кабінет платника/ Інформація з реєстрів/ Реєстр неприбуткових установ та організацій. Користувач має можливість завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію.

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Трускавецький вісник

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