№93230 Про Європейський конгрес урологів в Барселоні та про каву, яка може зупиняти ріст ракових клітин

34-ий щорічний Конгрес EAU (Європейської асоціації урологів) відбувся в кінці березня в Барселоні, Іспанія. Щорічний конгрес є найбільшою та найважливішою науковою зустріччю Європейської асоціації урологів. Цього року участь в конгресі взяло близько 15 тисяч фахівців. Приємно, що Україна була гідно представлена численною делегацією, до якої зокрема увійшли і урологи з м.Трускавця.

EAU19 запропонував учасникам п’ятиденну, передову наукову програму з можливостями для навчання, створення мереж і відвідування великої виставки, де компанії презентували свої останні технологічні та фармацевтичні досягнення.

Ольга Петришин, Трускавецька міська лікарня, учасник конгресу: Чому я відвідую цей конгрес щороку? Європейська асоціація урологів – це нові можливості в першу чергу. Конгрес, який поєднує в собі різні галузі урології, сексології та онкології. Раз на рік проходить такий потужний з’їзд, де можна почерпнути найбільшу кількість інформації, а також завести хороші знайомства. Що найбільше мене вразило в Барселоні? Мене вразило чудове місто. Щодо конгресу, то там було маса цікавих доповідей, прекрасна, велика виставка медобладнання. До речі, цікавими і доступними є китайські медичні інструменти, які виходять на дуже хороший рівень. Мене на конференції завжди вражає відкритість урологів, вони діляться як позитивним так і негативним досвідом. Цікаво та аргументовано розбирають ятрогенні захворювання,помилки, шляхи подолання. У нас в Україні помилками не діляться, це приховують, це не прийнято обговорювати. Хоча кожен хірург може помилитися, і це добре, коли розбирають, як і що маєш зробити дальше в нештатній ситуації.

Який досвід, на твій погляд, можна перейняти тут в Україні і застосувати на практиці?

Мені дуже сподобалися тренінгові операції, їх на жаль в Україні немає. Оперувати ми вчимося на людях, звісно, що під наглядом інших лікарів. Але добре, якщо б в Україні були такі центри з муляжами для тренінгових операцій, які були представлені на виставці тут.

Чи відрізняється урологія в Європі від нашої?

Урологія в Європі практично не відрізняється від України. Ми вже давно працюємо по протоколах європейської асоціації. Звісно, є дрібні міста та центри, де немає ще оснащення, але урологи знають де воно є, і туди скеровують. Після проведеної медичної реформи я надіюся, що і в наших закладах буде вся необхідна апаратура для надання якісної медичної допомоги.

Юзуф Хуссейн, Ірак: «Я беру участь у такому конгресі вже четвертий раз поспіль. Працюю урологом в лікарні в Іраці, в тій частині країни, яка знаходиться близько до Туреччини. Тут я відвідав декілька цікавих наукових сесій, зокрема, що стосується педіатричної урології, а також цікаву сесію про дію лікарів, коли виникають помилки у ході лікування певних патологій і як лікарі повинні діяти в таких ситуаціях. Я вражений цьогорічним конгресом в Барселоні – тут чудова погода, прекрасне місто, а конгрес привабив фахівців не лише з Європи, а також з Азії, Близького Сходу та Америки. Було дуже приємно зустріти своїх друзів, фахівців з центрального Іраку, які також взяли участь у конгресі. Мене вразили нові дослідження в галузі урології, особливо корисні були відео, продемонстровані під час наукової програми та виставка сучасного медичного обладнання».

Серед великої кількості сучасних досліджень в урології, які були представлені на конгресі, особливу цікавість привернуло дослідження японських вчених. Вони вперше визначили сполуки, виявлені в каві, які можуть перешкоджати росту раку передміхурової залози. Це експериментальне дослідження, проведене на ракових клітинах мишей. Методика ще не була випробувана на людях. Ця робота була представлена на Європейському конгресі асоціації урологів в Барселоні у березні 2019 року. Кава є складною сумішшю сполук, які, як було показано, впливають на здоров’я людини як позитивними, так і негативними способами. Існує все більше доказів того, що пиття певних видів кави пов’язане зі зменшенням частоти деяких видів раку, включаючи рак простати. Японські вчені вивчали вплив двох сполук, виявлених в каві: ацетат кавеолу і кафестол, на ракові клітини простати у тварин. Вчені виявили, що ракові клітини, оброблені ацетатом кахвеолу і кафестолом, зростали повільніше.

Керівник дослідження, д-р Хіроакі Івамото (департамент інтегративної терапії раку та урології, Вища школа медичних наук Університету Каназава, Японія, автор дослідження сказав: «Ми виявили, що ацетат кавеолу і кафестол інгібують ріст ракових клітин у мишей, але ця комбінація, здається, працює синергічно, що призводить до значно повільного росту пухлини, ніж у нелікованих мишей. Важливо зберегти ці висновки в перспективі. Це експериментальне дослідження, тому ця робота показує, що використання цих сполук є науково доцільним, але потребує подальшого дослідження. В даний час ми розглядаємо, як можна провести ці експерименти на людях. Це перспективні результати, але вони не повинні змушувати людей змінювати споживання кави. Кава може мати як позитивні, так і негативні ефекти».

Наступний, 35-ий Конгрес Європейської Асоціації Урологів пройде в березні 2020 року в м.Амстердам, Голландія.

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