Про Героїв нагадуватимуть фруктові дерева

Трускавець став 101 українським містом, котре долучилося до акції «Мамина весна». Символічно, що в холодний сніжний день 19 листопада в місті-курорті заклали фруктовий сад в честь Героїв АТО – і живих, і загиблих. Ні сніг, ні холод не стануть на заваді саджанцям, котрі зацвітуть навесні, сповіщаючи, що життя перемагає.

Мистецький соціально-благодійний захід «Мамина весна» проходить містами України з ініціативи громадської організації «Культурно-спортивне об`єднання інвалідів «Мамина весна» з центральною садибою в Житомирі. Як каже очільник ГО Олександр Іськов, влада Трускавця підтримала акцію, тож висадка фруктових дерев – спільна заслуга багатьох причетних.

21 саджанець, в тому числі 20 яблунь та 1 вишню, висаджено 19 листопада в затишній місцині курортного парку Трускавця – неподалік стежини, котра веде від центрального бювету до санаторію «Молдова» та прилеглих до нього. Кожен саджанець спільно висаджували хтось з родичів воїнів АТО (мама, дружина, сестра) та учень 10 класу ЗСШ №3 м. Трускавця (класний керівник Валентина Салань). Про важливість та символізм акції говорили міський голова Андрій Кульчинський, голова правління ГО «Культурно-спортивне об`єднання інвалідів «Мамина весна» Олександр Іськов, військовий комісар Дрогобицько-Бориславського ОРВК Микола Лисак, воїн АТО, доброволець Леонід Федевич, секретар Трускавецької міської ради, обрана в депутати за списком партії «Батьківщина» Наталія Пономаренко. До висадки дерев долучилися і працівники КП «Парк курортний» на чолі з дендрологом Уляною Демакіною. Звершив молитву та освятив камінь в честь загиблих воїнів-трускавчан о. Володимир Бондарчук.

Фруктові дерева мають ту перевагу над іншими видами дерев, що вони дають корисні плоди. Дуже добре, що цей сад нагадуватиме всім – і місцевим жителям Трускавця, і курортникам-відпочивальникам – про плід життя воїнів АТО. І тих загиблих, котрі віддали своє життя на бойовому посту, і тих, хто виконав свій громадянський обов’язок перед Вітчизною та повернувся живим. Сад не обмежиться 21 деревом, навесні планується висадка ще 30 саджанців, і в цьому теж є певний символізм. Жертовності та добрих діл для України ніколи не буває забагато, тож кожен з нас має вкладати свою лепту і в захист рідної держави, і в її розвиток.

Після завершеної висадки саджанців фруктових дерев близькі воїнів АТО, та й самі окремі учасники бойових дій на Сході України розділили символічну спільну трапезу. А завершальним акордом акції «Мамина весна» у Трускавці стали нагородження та святковий концерт в Народному домі.

…Андрій, Ігор, Артур, Сергій… Отець Володимир під час молитви виголошує імена загиблих трускавчан, і зразу ж в голові виринають прізвища Героїв: Шіхт, Дідач, Гулик, Шевчук… Сумно пливе курортним парком мелодія «Пливе кача по Тисині». Мокрий сніг налипає на куртки та плащі, а вітер розмазує по обличчі материнську сльозу.

Але кожна зима – не вічна, після неї приходить весна, мамина весна. І буде колись свято й на українській вулиці, буде колись радість від перемоги. Плодові дерева родитимуть яблука та вишні, а кожен, хто зриватиме чи підніматиме фрукт, згадуватиме про подвиг українських воїнів. І тих, які загинули, і тих, які повернулися, щоб творити нову історію рідної України своїм щоденним життям.

Володимир Ключак

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