Про героїв пам’ять ожива

Коли робітники прикріпили меморіальну таблицю до стіни церкви Покрови Пресвятої Богородиці в Трускавці, навіть парох о. Володимир Бондарчук був вражений. Здавалося, вона висіла тут постійно – так органічно вписалася робота визначного українського скульптора Василя Ярича в архітектурний ансамбль храму.

Меморіальна таблиця присвячена двом українським героям із Трускавця – Олексі Різняку (1880-1944) та Роману Різняку (Макомацькому) (1921-1948). Батькови та сину. Воїнови Української Галицької Армії та воякови Української Повстанської Армії, які знайшли собі тут місце спочинку. Мабуть, у цьому й полягає таємниця тої органічности, з якою таблиця посіла своє місце на храмовій стіні. Та не тільки в цьому.

Таблиця є твором Василя Ярича – автора пам’ятника Данилові Галицькому у Львові. Тож у його новій роботі відчувається така ж вишуканість, як і в інших. Жодної крикливості, хоча кожен бачить, що герої постають під багряно-чорним знаменом національно-визвольної боротьби, позаяк зроблена таблиця у формі прапора нескорених, під яким обидва вояки віддали своє життя за волю України.

Символічно, що відкриття та освячення меморіальної таблиці відбулося 8 березня, коли космополітична частина громадян відзначала день народження Клари Цеткін. А це означає, що згадуючи про наших героїв, які поклали своє життя, щоби вивести нас із московського дому неволі, маємо думати і про те, що маємо позбутися рабства ментального, в якому немало із нас перебуває й досі.

Не менш символічно, що ініціатором виготовлення та встановлення цієї меморіальної таблиці є Мирон Бучацький, який нещодавно відзначив своє 80-річчя. Саме він колись ініціював розкопки біля катівні НКВД на вул. Стрийській у Дрогобичі. Тому повернення історичної пам’яті, можна сказати, є його життєвою місією. Проектна композиція належить саме йому. З його ініціативи на таблиці встановлено меч – символ боротьби українського народу за Незалежність, який батько передає синові. Тож він також символізує безперервність естафети поколінь борців-героїв.

Серед присутніх на відкритті меморіальної таблиці був і Микола Березовий зі своїм знаменитим тризубом. Цей тризуб, будучи майстром на всі руки, він зробив ще 1989 року перед Першим з’їздом Народного Руху України. З ним делегація Львівщини тоді була на могилі Грушевського, а після цього – на всіх мітингах, що тоді відбувалися на Дрогобиччині та Львівщині. Серед присутніх були також Юрій Андрушко, Ігор Ластовецький та Олег Мельник. Усі вони несподівано стали учасниками освячення. Попередньо освятити меморіальну таблицю планували в неділю в присутності великої кількості трускавчан і міського голови Андрія Кульчинського. Та сталося так, як сталося.

Іван Швед, газета «Франковий край»

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