Про категорії захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно

Постановою КМУ «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17.08.1998 № 1303 (у редакції від 01.01.2019) затверджено Перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно». До цього переліку входять:

- онкологічні захворювання;

- гематологічні захворювання;

- діабет (цукровий і нецукровий);

- ревматизм;

- ревматоїдний артрит;

- пухирчатка;

- системний гострий вовчак;

- системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри;

- сифіліс;

- лепра;

- туберкульоз;

- аддісонова хвороба;

- гепатоцеребральна дистрофія;

- фенілкетонурія;

- шизофренія та епілепсія;

- психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів);

- стан після операції протезування клапанів серця;

- гостра переміжна порфірія;

- муковісцидоз;

- тяжкі форми бруцельозу;

- дизентерія;

- гіпофізарний нанізм;

- стан після пересадки органів і тканин;

- бронхіальна астма;

- хвороба Бехтерєва;

- міостенія;

- міопатія;

- мозочкова атаксія Марі;

- хвороба Паркінсона;

- інфаркт міокарду (перші шість місяців);

- дитячий церебральний параліч;

- СНІД, ВІЛ-інфекція;

- післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози;

- гіпопаратиреоз;

- вроджена дисфункція кори наднирників.

Зауважу, що безоплатний відпуск лікарських засобів за переліченими категоріями захворювань провадиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги. Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

Звертаю увагу читачів, що в Україні програма «Доступні ліки» – це оновлена урядова програма реімбурсації, яку з 1 квітня 2019 року адмініструє Національна служба здоров’я України. Реімбурсація – це механізм повної або часткової оплати лікарських засобів, що включені до деталізованого опису з бюджету. Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Пріоритетність надали лікуванню саме цих хвороб, оскільки вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

Консультація надана у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО». Нагадуємо, що на Дрогобиччині працюють три бюро правової допомоги, які є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги. У разі необхідності Ви можете звернутися до фахівців бюро правової допомоги за консультацією. Адреси бюро: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Николаїшин, директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

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