Про «Нафтусю» мусить знати кожен!

Трускавець – не туристичний центр, а курорт, бальнеологічний курорт! Це повинні раз і назавжди уяснити собі ті, хто багато торочить про туризм у Трускавці і не надто орієнтується у тому, яка ж різниця між термінами «туризм» та «курортний відпочинок». Турист може відвідати Львів, Чернівці, Кам`янець-Подільський, Ужгород, Мукачево, Яремче, Жовкву чи Рогатин, але поєднати відпочинок з лікуванням, огляд місцевості та прогулянки з діагностикою та лікувальними процедурами він може тільки і виключно на курорті. Якщо до туристичного центру їдуть на день-два, максимум на кілька днів, то на курорт потрібно вибиратися хоча б на два тижні. А ще краще на три чи чотири. Бо курорт – це оздоровлення, причому комплексне.

Трускавець – один з найстаріших курортів України та Європи. Оздоровниця з майже двохсотлітньою історією не потребує позиціонувати себе як «туристичний центр», бо люди не їдуть до нас подивитися якісь пам’ятки архітектури чи природні дива. Наше багатство – «Нафтуся», унікальна жива біоактивна вода, наближена до прісної, але цілюща сила якої перевищує властивості багатьох мінеральних вод. А ще багатство Трускавця – сіль «Барбара», озокерит, води «Софія», «Марія», «Юзя», потужна діагностично-лікувальна база санаторіїв, висококваліфікований персонал, наукове підґрунтя, досвід поколінь. І замість видумувати ровер, маємо розповідати про головне – про «Нафтусю»!

Готельно-курортний комплекс «Карпати» – єдиний трускавецький санаторій, який здійснює системну промоцію нашого курорту в Середній Азії. В травні цього року проходив триденний візит делегації Львівщини на чолі з головою ЛОДА Олегом Синюткою до Республіки Узбекистан. Представниками Трускавця в цій делегації були заступник міського голови, депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький та генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак.

І ось в останній день жовтня вже Львівщина приймає гостей. Делегацію з Узбекистану очолив Посол Узбекистану в Україні Алішер Абдулаєв. У Трускавці гості проводять нараду в кабінеті міського голови Андрія Кульчинського, в ній беруть участь також заступник мера Олексій Балицький, голова Дрогобицької РДА Андрій Шевкенич, гендиректор ГКК «Карпати» Лев Грицак.

На прикладі «Карпат» гості з сонячного Узбекистану ознайомлюються з можливостями відпочинку та лікування у Трускавці. Навіть відсутність прямого авіасполучення не стримує їх, адже пропозиції Трускавця досить привабливі: ціни низькі, якість висока, спектр послуг надзвичайно широкий, ефективність велика. Узбеки їдуть до Трускавця через Мінськ чи через Стамбул, а питання логістики і надалі обговорюється, обговорюється, але чомусь не вирішується.

Делегація з Узбекистану – не єдина, котра 31 жовтня ознайомлювалася з умовами лікування та відпочинку в ГКК «Карпати». Заступник генерального директора Петро Суда та головний лікар оздоровниці Володимир Цимбрила спілкуються в цей день також з представниками азербайджанської делегації. Азербайджанці довший час тримали пальму першості серед іноземних громадян, котрі оздоровлюються в Трускавці. Лише цього року їх кількісно випередили поляки, проте й надалі число гостей з Азербайджану в нашому курорті досить значне.

Обидві зустрічі (з узбецькою та азербайджанською делегаціями) розпочиналися в конференц-залі «Карпат». Але все-таки більшість часу для ознайомлення гості провели поза офіціозом – ознайомлюючись з процедурами лікувально-діагностичного центру та умовами проживання в комфортних номерах оздоровниці, відвідуючи бювет, ресторан фуршетного обслуговування «Плай», СПА-комплекс. І, звісно, пробуючи на смак трускавецьку «Нафтусю», аналогів якій немає у всьому світі!

У Трускавці, і зокрема в «Карпатах», лікують такі захворювання: сечокам`яну хворобу, літогенний діатез, хронічні пієлонефрити, уретрити, простатити та запальні захворювання жіночих статевих органів, гепатоз, жовчнокам`яну хворобу, хронічні холецистити, панкреатити, холангіти, езофагіти, дискінезію жовчних шляхів, коліти, виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки, гепатити, цукровий діабет І-ІІ типу, подагру, ожиріння та інші захворювання. У вартість путівки в «Карпатах» включені аналізи крові та сечі, інтрагестральна рН-метрія, дуоденальне зондування, комп’ютерна ЕКГ, ректороманоскопія, такі лікувальні процедури як озокеритові аплікації, мінеральні, вихряні, хвойні, валеріанові ванни, фізіотерапія, гінекологічні зрошення, консультації ряду лікарів-спеціалістів. Детальніше з переліком можна ознайомитися за посиланням https://san-karpaty.com/likuvannya-u-truskavtsi/#minwaters Що важливо, тут можна також почитати і про наші трускавецькі лікувальні води.

«Нафтуся» – ось що становить основу Трускавця як курорту! Саме про неї не втомлюймося говорити – полякам, прибалтам, азербайджанцям, узбекам, німцям, іспанцям, білорусам, казахам, китайцям та представникам всіх інших народностей, котрі виявляють зацікавлення Трускавцем. Протягом всієї своєї історії Трускавець був відомим курортом саме завдяки своїм водам, а не якимось туристичним атракціям. Так було, так є і так має залишитися в майбутньому!

«Нафтуся» – наше багатство №1. Все решта – доповнення.

Володимир Ключак

Також читайте