Про найпоширеніші та рідковживані імена новонароджених на Львівщині у цьому році

By  | 14.08.2018 | Filed under: Новини

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області (начальник Тарас Грень) оприлюднило список найпоширеніших та рідковживаних імен новонароджених у 2018 році на Львівщині. Так, найпоширеніші імена, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2018 року, є такі: Матвій, Максим, Артем, Олександр, Давид, Владислав, Данило, Марко, Роман, Богдан, Софія, Анна, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Марія, Злата, Соломія, Марта, Яна.

Рідковживані імена, обрані громадянами у І півріччі 2018 року, це: Йосип, Лука, Едгар, Мефодій, Дарій, Кирило, Северин, Устим, Іларія, Патриція, Стефанія, Квітка, Елеонора, Амелія, Ванесса, Звенислава, Тіна.

«Нехай імена наших діточок подарують їм щасливу долю!», – зазначив начальник Львівської юстиції Тарас Грень.

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