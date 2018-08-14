Про найпоширеніші та рідковживані імена новонароджених на Львівщині у цьому році

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області (начальник Тарас Грень) оприлюднило список найпоширеніших та рідковживаних імен новонароджених у 2018 році на Львівщині. Так, найпоширеніші імена, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2018 року, є такі: Матвій, Максим, Артем, Олександр, Давид, Владислав, Данило, Марко, Роман, Богдан, Софія, Анна, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Марія, Злата, Соломія, Марта, Яна.

Рідковживані імена, обрані громадянами у І півріччі 2018 року, це: Йосип, Лука, Едгар, Мефодій, Дарій, Кирило, Северин, Устим, Іларія, Патриція, Стефанія, Квітка, Елеонора, Амелія, Ванесса, Звенислава, Тіна.

«Нехай імена наших діточок подарують їм щасливу долю!», – зазначив начальник Львівської юстиції Тарас Грень.

Також читайте