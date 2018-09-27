Про наставництво та наставників

Сьогодні наша консультація в рамках проекту «Я маю право!» від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги буде цікавою для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, їхніх опікунів, піклувальників та тих, кого цікавить доля таких дітей, і тих, хто хотів би долучитися до їхнього виховання. Ми розмовляємо із директором центру Марією Николаїшин.

- Пані Маріє, що цікавого розкажете нашим читачам?

- Наприкінці минулого року у листопаді внесені зміни до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Стаття 17-1 цього Закону запроваджує інститут наставництва для роботи з дітьми, які виховуються в інтернатних закладах, з метою їх підтримки та підготовки до самостійного життя.

- Хто може бути наставником?

- Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс необхідної підготовки з проблем соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя за відповідною програмою. Цікаво, що є певні обмеження щодо наставництва. Так, згідно із статтею 212 Сімейного кодексу України наставниками не можуть бути, зокрема, особи: позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; які були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини; перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері; зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу); були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

- Що таке наставництво?

- Наставництво – це діяльність, яка здійснюється за договором про наставництво в найкращих інтересах дитини особою-наставником добровільно і безоплатно.

- Які завдання є перед наставниками?

- Основними завданнями наставництва є: визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні; надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки; формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг; ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій; сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості; формування у дитини навичок здорового способу життя.

- Як може долучатися наставник до виховання та утримання дитини? Які його права?

- Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та батьків, інших законних представників дитини, адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншого закладу для дітей спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім’ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку тощо.

Зауважу, що наставництво здійснюється на підставі договору про наставництво, який укладається між центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини, наставником та адміністрацією закладу, в якому проживає дитина, в інтересах якої укладається такий договір. Договір про наставництво укладається у письмовій формі. Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших законних представників. Згода дитини надається у формі, що відповідає її вікові та стану здоров’я.

Нашим читачам ми нагадуємо, що Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає клієнтів за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Окрім того центр розширив свою діяльність: зараз працюють 7 бюро правової допомоги, працівники яких надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та вторинну (забезпечують доступ до адвоката) визначеним категоріям осіб. Фахівці бюро приймають за адресами:

- м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64;

- м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70;

- м. Жидачів, вул. Маркіяна Шашкевича, 28;

- м. Миколаїв, вул. Чайковського, 18;

- м. Новий Розділ, вул. Чорновола, 12;

- м. Сколе, вул. Чайківського, 6;

- м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62;

Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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