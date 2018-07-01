Про новели у законодавстві щодо визнання особи недієздатною

/Інтерв’ю з Марією Николаїшин – директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги/

- Пані Маріє, скажіть будь ласка, як відбувається розгляд таких справ?

- Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника, особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, і представника органу опіки та піклування. Це зазначено у статті 299 Цивільного процесуального кодексу України. Водночас, враховуючи стан здоров’я особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, розгляд справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, в якому перебуває ця особа. Причому, про це суд обов`язково зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі. Наголошую, що суд може також призначити експертизу для того, аби визначити фактичну можливість такої особи з’явитися в судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення по суті справи у разі необхідності суд може призначити відповідну експертизу.

- Хто у цьому випадку оплачує судові витрати?

- Судові витрати у справах про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи відносяться на рахунок держави. Однак, є важлива, як на мене, норма цієї ж статті, яка стосується недобросовісних заявників. Якщо суд встановить, що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього підстави, тоді всі судові витрати стягує із нього.

- У разі, якщо особа визнається недієздатною або обмежено дієздатною, хто тоді здійснює її догляд?

- Коли суд ухвалив рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (у тому числі обмеження або позбавлення права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми доходами) чи визнання фізичної особи недієздатною, тоді також встановлює над нею опіку або піклування. Причому, за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна. Звертаю увагу наших читачів на нововведення: строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. У такому випадку, коли цей термін підходить до завершення, у разі, якщо особа не одужала, продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, і це підтверджено відповідним висновком судово-психіатричної експертизи, тоді слід подати клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною. Його має право подати опікун чи представник органу опіки та піклування не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку. Таке клопотання суд зобов’язаний розглянути до закінчення строку його дії.

- А чи може суд ухвалити рішення про звільнення опікунів чи піклувальників від їхніх повноважень?

- Так, звісно. Цікаво, що подавати таку заяву можуть: орган опіки та піклування; особа, яка призначена опікуном/піклувальником; особа. над якою встановлено піклування. Такі питання суд розглядає в судовому засіданні з повідомленням заінтересованих осіб. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про звільнення опікуна або піклувальника.

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Звернутися за допомогою з цього питання Ви можете до бюро правової допомоги – відділу цього центру. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00. Ця стаття публікується у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», який реалізовується в Україні з вересня минулого року.

Марія Бойко

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