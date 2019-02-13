№91285 Про особливості пенсійного забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

Про особливості пенсійного забезпечення учасників

антитерористичної операції та членів їх сімей

Пенсійне забезпечення учасників АТО та членів їх сімей регулюються законами України від 09.04.1992р. № 2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон 2262), від 09.07.2003р. №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон 1058), від 22.10.1993р. №3551 “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон 3551), від 01.06.2000р. №1767 “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” (далі – Закон 1767), від 18.10.2016 №1683-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників анти терористичної операції” (далі – Закон 1683).

Пенсії за віком призначаються відповідно до статті 115 Закону 1058, у якій передбачено, що пенсія за віком призначається при досягненні чоловіками 55, а жінками 50 років та за наявності страхового стажу, відповідно, 25 та 20 років.

Право на достроковий вихід на пенсію за віком на рівні з військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях, та членами їх сімей надано:

- військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції, яким на цій підставі встановлено статус учасників бойових дій;

- резервістам, військовозобов’язаним та добровольцям – учасникам анти-терористичної операції, яким надано статус учасника бойових дій, або осіб з інвалідністю внаслідок війни,

- дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, та батькам загиблих (померлих) військовослужбовців.

Тобто, спершу визначається, в якості кого особа брала участь в антитерористичній операції (військовослужбовець, військовозобов’язаний, резервіст, доброволець).

Обчислення розміру пенсії за віком проводиться за нормами статей 27, 28 Закону 1058, а її розмір визначається в залежності від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, яку одержував учасник АТО.

Для призначення дострокової пенсії залежно від категорії, до якої вона належить, особа має надати:

- посвідчення інваліда війни, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого;

- довідку про період (періоди) участі у бойових діях або в анти терористичній операції в районах її проведення;

- довідку МСЕК. про визнання інвалідом внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконання інтернаціонального обов’язку;

- висновок щодо причинного зв’язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконання інтернаціонального обов’язку;

- документи, на підставі яких надано статус інваліда війни, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого;

- документи про вік та стаж.

Начальник Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області

Руслана Каніна

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