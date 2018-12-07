Про право дитини на працю

Директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин у своїй консультації торкнеться сьогодні цікавого питання: права дитини на працю.

- Пані Маріє, скажіть, будь ласка, з якого віку може бути прийнята на роботу дитина?

- У статті 21 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу становить 16 років. Окрім цього, п’ятнадцятирічні діти можуть працювати на такій роботі, яка не завдає шкоди їхньому здоров’ю та навчанню. Важливо, що згоду на таку роботу має дати однин з батьків або особа, яка замінює їх. Дітям, які молодші 16 років, тривалість робочого часу обмежується, виходячи з потреб їх розвитку та професійної підготовки. Наголошую, що цей час, який витрачений дитиною за згодою власника або уповноваженого ним органу на професійну підготовку в межах встановленого законодавством робочого часу, зараховується як робочий час.

Також хочу зазначити, що діти, які досягли 16 –річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного підприємства та членами селянського\фермерського господарства.

- А чи береться до уваги стан здоров’я дитини?

- Звичайно, враховується стан здоров’я дитини. Дитина приймається на роботу лише після попереднього медичного огляду за наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань для зайняття трудовою діяльністю. Дитина до досягнення нею 21 річного щорічно проходить обов’язковий профілактичний огляд.

- А чи можуть діти з інвалідністю працювати?

- Так, діти з інвалідністю можуть працювати. Їхня участь у трудовій діяльності можлива через створення відповідної мережі робочих місць.

- Повнолітні особи працівники можуть об’єднуватися у професійні спілки. Чи мають таке право діти?

- Дуже цікаве запитання. Так, звичайно, діти, які працюють, з метою захисту своїх трудових прав можуть створювати професійні спілки або вступати до існуючих професійних спілок. На завершення звертаю увагу на тому, що забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, участі у важких роботах і роботах зі шкідливими або ж небезпечними умовами праці. А також не дозволяється залучати дітей до праці понад встановлений законодавством скорочений робочий час. Державний контроль і нагляд за додержанням трудових прав дитини забезпечується в порядку, встановленому законодавством України.

Звернутися за допомогою з цього питання Ви можете до бюро правової допомоги – відділу цього центру. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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