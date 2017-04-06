Про проведення семінару для платників податків Львівської області

Шановні платники податків!

27 квітня 2017 року у м. Львові Головним управлінням ДФС у Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львівської області, які перебувають на обліку в ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, на тему: «Нове в оподаткуванні та звітності. Актуальні питання оподаткування у 2017 році» за участю сертифікованих аудиторів Львівської області.

Початок семінару: 11 год. 00 хв. Початок реєстрації: 10 год. 00 хв. Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області. Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.

Просимо здійснити попередню реєстрацію за адресою: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7gmQCdGfPa2sbncLpCulaRAjNlYJ-njnKfSFdUPALJPbEpg/viewform?usp=send_form.

Головне управління ДФС у Львівській області

Трускавецький вісник

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