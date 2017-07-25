Про рівність працюючих

З метою подолання дискримінації за ознакою статі, усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків та реалізації рівних прав між ними, 27 липня 2017 року заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль провела в Трускавецькому міському центрі зайнятості лекцію на тему: «Гендерна рівність у сфері праці – ознака правової держави».

Під час лекції Галина Кітраль ознайомила слухачів лекції з принциповими засадами гендерної політики у сфері праці.

Так, за чинним українським законодавством чоловіки і жінки абсолютно рівні у своїх процесуальних правах. Проте на практиці нерідко трапляються ситуації, коли жінки не мають можливості реалізовувати свої права, а юридична рівність не гарантує рівність фактичну.

Трудове законодавство України проголошує формальну рівність, забороняє дискримінацію на ринку праці.

Під час лекції фахівець бюро розкрила зміст понять «гендер», «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», було розглянуто основні положення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок», відповідні статті Конституції України.

Рівні права є однією з ознак правової держави. Принцип рівності жінок та чоловіків закріплений в Конституції України і затверджує рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя.

Ціллю гендерної рівності є підтримка досягнення рівності між жінками та чоловіками з метою забезпечення стабільного розвитку. Гендерна рівність – це рівність стартових умов, отримання рівних часток суспільних ресурсів, рівної участі в соціальній владі для представників обох гендерних груп.

Рівна оплата праці за рівну працю рівної вартості для працівників чоловічої ф жіночої статі є базовим принципом для Європейського Союзу.

Нерівність, як правило, виявляється у наданні роботодавцями переваги чоловікам у разі прийняття на роботу; збереженні робочого місця при скороченні штатів; нерівній заробітній платі.

Про ситуацію на ринку праці та послуги служби зайнятості жінкам розповіла провідний фахівець Трускавецького міського центру зайнятості Наталя Серняк. Йшлося також про становище на ринку праці жінок-матерів, працівниць передпенсійного віку та молоді без досвіду роботи. Слухачі отримали поради як уникнути типових помилок при пошуку роботи та досягти професійного успіху. Вони висловили свою точку зору стосовно гендерної дискримінації на роботі, отримали вичерпні відповіді на всі питання.

Після завершення лекції усі присутні обговорили питання рівності чоловіків та жінок у різних сферах життя, шляхів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження будь-яких форм насильства щодо жінок та дітей тощо.

Крім того, Галина Кітраль ознайомила учасників семінару з системою безоплатної правової допомоги в Україні, завданнями та функціями відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також з категоріями громадян, які за законом мають право на безоплатну правову допомогу.

Також відділ «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання БВПД надає вторинну безоплатну правову допомогу, яка передбачає послуги адвоката, а це – захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

За отриманням безоплатної правової допомоги можна звернутися до Трускавецького бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою: м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів, тел.: (03247)-5-05-30.

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